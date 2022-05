PMs presos em operação são investigados por sequestro de empresário no Stiep 

Os dois policiais militares presos durante a Operação "Só Rasteira", que cumpriu na manhã desta terça-feira (3) mandados contra um grupo de suspeitos de crimes a comerciantes, são investigados no sequestro de um empresário no bairro do Stiep no dia 22 de fevereiro deste ano.

Segundo a Polícia Civil, no dia, os bandidos estavam na Rua Professor Manoel Ribeiro, no Stiep, em um Fiat Punto e abordaram a vítima, que dirigia um carro de luxo. Detalhes deste caso serão passados em coletiva à imprensa, prevista para às 12h, no auditório do prédio-sede da Polícia Civil, na Piedade.

Ainda de acordo com a PC, para a operação desta terça-feira, foram expedidos quatro mandados de prisão e sete de busca e apreensão em Salvador e Camaçari. Além dos dois PMs, também foi preso um homem, considerado o líder do grupo. Ele chegou ao Departamento de Homicídio e Proteção à Pessoa (DHPP), na Pituba, algemado, usando uma camisa branca e bermuda estampa por volta das 9h.

Na ocasião do sequestro, dois soldados da PM foram presos suspeitos de participar do sequestro. O caso foi registrado na Corregedoria e é investigado também pela Polícia Civil. A PM informou na época que a 39ª Companhia Independente (CIPM/Boca do Rio) foi acionada por volta das 16h15 do dia 22 de fevereiro com a denúncia de que dois suspeitos de participar do sequestro estavam na Rua Professor Manoel Ribeiro, no Stiep, em um Fiat Punto branco. Uma equipe foi até o local averiguar a denúncia e flagrou dois PMs no carro descrito.

A denúncia diz que os suspeitos deixaram o Punto e sequestraram o homem, que dirigia um carro de luxo. Depois do crime, foram novamente deixados na região. A PM não informou onde os dois eram lotados. Também não informou sobre como aconteceu o sequestro, nem se o motorista vitimado foi liberado.

Os dois PMs foram encaminhados para a Delegacia de Repressão às Ações Criminosas Organizadas e Inquéritos Especiais (Draco). Também foram apresentados no local duas pistolas calibre 40, quatro carregadores de pistola e 52 munições, além de algemas, um pé de cabra, dois celulares, uma balaclava e dois coletes à prova de balas. O carro também foi apreendido.