Pocah revela que foi diagnosticada com narcolepsia, um distúrbio do sono

Após chamar a atenção do público por dormir muito no Big Brother Brasil 21, a cantora Pocah descobriu que tem um distúrbio do sono. A cantora revelou que possui narcolepsia.

Em publicação no Twitter no sábado (29), ela compartilhou que foi diagnosticada com a condição e já iniciou o tratamento para se recuperar. "Vocês já ouviram falar em narcolepsia? É um distúrbio do sono. Pois é! Descobri que tenho", escreveu.

De acordo com a ABMS (Associação Brasileira de Medicina do Sono), "a narcolepsia é caracterizada por um quadro de sonolência diurna excessiva com uma tendência de cair no sono em horas inapropriadas. Esta sonolência pode ser desencadeada por situações de estresse e não são aliviadas com uma boa quantidade de sono à noite".

Pocah explicou que também está cuidando de outras questões relacionadas com a saúde mental: "Estou tratando isso e algumas outras coisas como TDAH e ansiedade. Desculpa não estar tão ativa aqui como antes e não postar com tanta frequência nas redes".

"Minha prioridade agora está sendo cuidar de mim. Para que quanto antes eu possa retomar a minha vida 'normal'. Achei importante compartilhar isso com vocês."

A funkeira foi questionada por seus fãs sobre como descobriu a doença e recomendou: