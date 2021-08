Podcast: Já ouviu falar em Subaúma e Baixio? Os novos destinos do Litoral Norte

Você conhece o Baixio? E Subaúma? Já ouviu falar em Massarandupió e na Lagoa do Aruá? Se você ainda não visitou esses destinos ao norte de Salvador, pode ir se acostumando com os nomes. Esses locais são as novas joias do turismo na Costa dos Coqueiros.

Neste 15º episódio do podcast O Que a Bahia Quer Saber, você entenderá que o investimento turístico e imobiliário do estado tem ido muito além da Praia do Forte. Pode andar um pouquinho mais pela BA-099: você encontrará por lá novos condomínios e resorts sendo lançados.

Se você é baiano e ainda não conhece esses destinos, é bom dar o play no podcast e acompanhar o especial do CORREIO sobre o Boom do Litoral Norte. Novas oportunidades, tanto de trabalho como de investimento, podem surgir para você na região. Segundo a Setur, mais de US$ 1,2 bilhão serão investidos na região.

E ainda trazemos uma visão histórica sobre o Litoral Norte. Quando e como foi que o baiano começou a explorar a região? Quais vetores e lançamentos, urbanos ou imobiliários, puxaram o desenvolvimento para aquelas bandas do estado? Qual a importância da BA-099 nesse processo? Será que dá para crescer ainda mais?

Para esse podcast, ouvimos o urbanista e professor da Unijorge, Ernesto Carvalho; o presidente da Câmara de Turismo da Costa dos Coqueiros, Franklin Euzébio; o administrador do resort Tree Bies em Subaúma, Fábio Oliveira; e o diretor executivo da Prima Empreendimentos, Luciano Lopes.

Esse podcast faz parte de uma série sobre a migração de famílias e expansão do Litoral Norte ao longo do último ano. No primeiro programa, ouvimos pessoas que se mudaram para a região durante a pandemia para entender as suas motivações. Você também pode conhecer outras matérias e histórias do projeto do Correio clicando nesse link.

O Boom do Litoral Norte é uma realização do jornal Correio com o patrocínio da Prima Empreendimentos.

Clique aqui e leia mais sobre o Boom do Litoral Norte





O Que a Bahia Quer Saber

O CORREIO produz podcasts desde 2017, quando iniciou o Bate-Pronto Podcast, sobre futebol baiano. Em 2020, lançamos o O Que a Bahia Quer Saber, podcast diário com notícias relevantes para o estado.

Em 2021, o O Que a Bahia Quer Saber volta com formato especial: a cada semana, o leitor (e ouvinte!) terá uma matéria especial, com o padrão do CORREIO de jornalismo, porém explorando toda a riqueza que o áudio pode trazer.