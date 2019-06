'Poderiam ter me dado um toque', diz Luana Piovani sobre Scooby e Anitta

Em um vídeo caseiro no YouTube, Luana Piovani decidiu falar sobre o relacionamento de Pedro Scooby, seu ex-marido, e a cantora Anitta. A cantora e o ex de Piovani estão passando férias em Bali, na Indonésia, e teriam assumido namoro, segundo informações do colunista Leo Dias. A atriz e Pedro Scooby se separaram em março. "Casamento é para os fortes", declarou na ocasião.

Neste domingo, 2, a atriz decidiu publicar um vídeo de 16 minutos sobre o assunto. Luana Piovani disse que a primeira atitude que tomou após saber de Scooby e Anitta foi cancelar os comentários de internautas no Instagram.

"Pensei, quer saber, tem tanta mulher que passa por isso que eu estou passando e para elas não deve ser fácil. Se para mim foi chato, né, eu que tomei a decisão de me separar, que tem dinheiro na minha conta, não preciso de ex-marido para nada que não seja ser pai um bom pai, bonita, bem sucedida, enfim, imagina quantas mulheres não passam por isso e não tem dinheiro na conta? Que tem que cuidar de filho o tempo todo? Enfim, achei bom vir aqui conversar com vocês", explicou.

Luana Piovani ensina que, na vida, é preciso ter três áreas 'preenchidas': relações amorosas, profissão e vida pessoal. "Eu tenho uma vida bastante preenchida. Tenho três filhos que não me largam, estou trabalhando, estou super bem, tenho muitos amigos", disse.

A atriz conta que estava separada há muito tempo de Scooby, mas confessa que se surpreendeu com o relacionamento com Anitta.

"Claro que eu fiquei completamente surpresa quando vi fotinhos de coração, ou seja, estão namorando. O que eu acho maravilhoso. Ele tem a vida dele, tem 30 anos, quero mais é que ele seja feliz. O que não precisava é todo mundo das bancadas de fãs vim (sic) encher o meu saco", desabafou.

Luana Piovani também afirmou que Scooby e Anitta estão "na idade de dar show" e que ambos poderiam ter sido mais sutis: "Poderiam ter me dado um toque para eu não ficar sabendo pelas redes".

Sobre a experiência relacionada a separação: "Estou feliz em ter feito a escolha que fiz de não ter mais esse casamento porque não estava dando para ter mais um turista no casamento. Inclusive, foi maravilhoso ter me separado porque agora finalmente ele (Scooby) se transformou em um companheiro e um pai maravilhosos que eu sempre desejei ter em casa".