Polêmico nos comentários, Edilson Capetinha deixa a Band

O ex-jogador Edílson Capetinha - que teve passagens marcantes por Corinthians, Palmeiras e Flamengo, além da dupla Bahia e Vitória - deixou o Grupo Bandeirantes. Depois de dois anos atuando como comentarista esportivo, o ex-atleta não faz mais parte da equipe da emissora.

A informação foi publicada por Flávio Ricco, colunista do R7. Edílson estava na Band desde 2019. Inicialmente, ele trabalhou no programa Os Donos da Bola, apresentado por Neto. Mas, em outubro do ano passado, teve uma discussão tensa com o ex-goleiro Velloso e com o próprio Neto.

A briga começou quando Edilson criticou o posicionamento dos goleiros na década de 1990. Para ele, os arqueiros não organizavam o jogo. Velloso, que atuou justamente nesta época, se sentiu atingido e iniciou uma discussão.

No início deste ano, Edilson passou a atuar no Jogo Aberto, de Renata Fan, e esporadicamente no Terceiro Tempo, de Milton Neves.