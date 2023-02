Polícia desarticula laboratório de drogas e mata traficante na Liberdade

Um laboratório para refino de cocaína e produção de crack, que movimentava R$ 500 mil por mês, foi desarticulado pelas polícias Militar e Civil, na manhã desta quinta-feira (9), no bairro da Liberdade, em Salvador. Um criminoso envolvido com homicídios, tráfico de drogas, que estava no local, morreu após trocar tiros com a polícia.

Os policiais chegaram no imóvel utilizado por integrantes de uma organização criminosa, após denúncias anônimas. Na casa, estava o suspeito que costumava publicar fotos com fuzis, pistolas e revólveres nas redes sociais. Segundo a polícia, na tentativa de prisão, ele atirou contra equipes da COE e acabou ferido. Ele foi socorrido, mas não resistiu.

(Fotos:Alberto Maraux/SSP-BA)

Uma pistola calibre 9mm, com mira laser, carregador e munições foram encontrados com o criminoso. Participaram da operação equipes da Coordenação de Operações Especiais (COE), do Batalhão de Operações Policiais Especiais (Bope), do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) e do Batalhão de Choque (Patamo).

Laboratório

Segundo a polícia, na casa onde estava o traficante, os policiais encontraram cerca de 20 kg de cocaína, uma prensa hidráulica utilizada para confeccionar tabletes de entorpecentes, liquidificador, peneiras, embalagens plásticas, rádios comunicadores, carregadores para pistola calibre 40, balanças e roupas camufladas.

Durante varreduras na região, outro traficante, que ostenta seu apelido estampado em paredes do bairro, também foi localizado. Ele e os materiais encontrados no laboratório ilegal foram apresentados no DHPP.