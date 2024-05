SUDOESTE

Município baiano é reconhecido como a “Capital do Biscoito”; saiba qual

O município de Vitória da Conquista, localizado no sudoeste da Bahia, acaba de ser reconhecida oficialmente como a “Capital Estadual do Biscoito”. A concessão do título foi proposta pelo deputado estadual Tiago Correia (PSDB) e sancionada pelo governador da Bahia, Jerônimo Rodrigues, nesta sexta-feira (3).