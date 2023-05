Polícia prende mulher suspeita de envenenar cuidadora com bombons

Depois do caso da cuidadora de idosos que foi morta envenenada com bombons circular na mídia, a polícia conseguiu prender a suspeita de ter enviado os doces à Lindaci Viegas Batista, de 54 anos.

Segundo a PM do Rio de Janeiro, Susane Martins da Silva teria matado a vítima por ciúmes. Isso porque, em momentos distintos, as duas namoraram um homem chamado Mario Sérgio.

Lindaci e Mario namoraram por quatro anos e, em seguida, o homem começou o relacionamento com Susane, considerado "conturbado", que durou dois anos. Mario chegou a ser denunciado pela suspeita de envenenamento e, atualmente, está preso.

De acordo com o G1, Susane foi descoberta por causa de Lucas David, o motoboy que enviou as encomendas para Lindaci. Ele foi procurado pela 20ª Delegacia de Polícia, de Vila Isabel. A suspeita pelo envenenamento estava desconfiada que Mario e Lindaci estavam tendo um caso - o que não foi confirmado pela polícia.

“Susane sempre desconfiou que Mario Sérgio estava lhe traindo com Lindaci e resolveu se vingar justamente no dia do aniversário desta para não chamar a atenção, dando-lhe flores e bombons que estavam envenenados”, explicou a 20ª DP.

Na unidade, a suspeita e o entregador foram escutados. A prisão temporária de Susane foi expedida e terá de responder por homicídio duplamente qualificado, provocado por envenenamento e motivo fútil. Lucas David, o entregador, procurou a 39ª DP para se defender das possíveis acusações.

“Fui numa entrega inocente. Vim aqui comprovar meus erros, os erros que não são meus. Estou totalmente certo de que essa mulher [Susane] fez uma barbaridade e quis me prejudicar. Prejudicou uma família em que veio a óbito uma senhora. Sou inocente e vim aqui provar”, disse.