Policial militar é morto durante assalto a ônibus na BR-324

(Foto: Reprodução)

Um policial militar morreu baleado durante um roubo a um coletivo na BR-324, na manhã desta sexta-feira (30). O cabo Juvanildo Paulino dos Santos, lotado no Batalhão de Guardas, reagiu ao assalto anunciado por pelos bandidos. O ônibus seguia no sentido Feira de Santana e o crime aconteceu nas proximidades de Bom Juá.

Depois do assalto anunciado, o PM atirou. Houve troca de tiros. Juvanildo foi baleado, mas também conseguiu atingir um dos suspeitos, que mesmo ferido conseguiu fugir.

O PM foi socorrido ao Hospital do Subúrbio, mas não resistiu e faleceu. Em nota, a Polícia Militar lamentou a morte e disse que fazia esforços para localizar os responsáveis.

Um dos suspeitos foi localizado pouco depois pela PM na região do Calabetão.Identificado pelo apelido de Saad, ele foi encontrado fugindo por guarnições da Gêmeos, que tentaram abordar o criminoso. Segundo a polícia, houve reação e ele foi baleado. Socorrido ao Hospital do Subúrbio, o criminoso também morreu. Um revólver calibre 38 e munições foram apreendidos com ele.

O caso é investigado pela Força Tarefa da Secretaria da Segurança Pública (SSP).