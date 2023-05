Ponte vence e impede Vila Nova de ultrapassar Vitória na Série B

Com um gol de pênalti marcado por Pablo Dyego, a Ponte Preta voltou a vencer após quatro jogos de jejum na Série B do Campeonato Brasileiro e, de quebra, saiu da zona de rebaixamento Na manhã deste domingo (28), o time de Campinas quebrou a invencibilidade do Vila Nova ao derrotar o rival por 1x0, no Moisés Lucarelli.

Com a vitória, que é apenas a segunda nesta Série B, a Ponte Preta subiu para a 14ª colocação e soma dez pontos. Já o Vila Nova, que conheceu sua primeira derrota em oito jogos, tem 17 pontos.

O Vila Nova parecia jogar em casa nos primeiros minutos do duelo e levou perigo em um chute de Lourenço, aos 20 minutos. No entanto, quem abriu o placar foi a Ponte Preta. Aos 33 minutos, Maílton foi derrubado na área e o árbitro marcou pênalti. Pablo Dyego bateu cruzado e fez 1 a 0 para os donos da casa.

Na volta do intervalo, a Ponte Preta esteve melhor e quase ampliou com Jeh aos nove minutos. Depois de um bate rebate na área, Mateus Silva ajeito para o camisa 19, que tinha o gol aberto, mas mandou para fora. Já aos 22, foi a vez de Elvis ter sua chance. Pablo Dyego levantou na área e o meia chutou para a defesa de Dênis Júnior.

A partir daí, a intensidade da partida caiu. A Ponte Preta trocou passes e segurou a vitória freando a reação do Vila Nova, que tentou de tudo, mas não conseguiu buscar o empate.

Os dois times voltam a campo no próximo sábado (3). Às 17h, a Ponte Preta visita o Mirassol, no Estádio José Maria de Campos Maia. Mais tarde, às 18h15, o Vila Nova recebe o Sampaio Corrêa, no Estádio do OBA.