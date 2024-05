SELEÇÃO BRASILEIRA FEMININA

Arthur Elias convoca Marta para amistosos diante da Jamaica: 'Conto com nossa Rainha'

"Estou contando com a Marta e mais 25 jogadoras. Dispensa comentários sobre a qualidade e o que representa para o futebol mundial e para a seleção brasileira. Tem margem para evoluir até a apresentação para os treinos. Conto com a nossa Rainha", afirmou o treinador.

Questionado sobre as recentes declarações da atleta do Orlando Pride em relação ao fim de sua carreira, o treinador da seleção garantiu que a veterana estrela está focada em fazer um grande papel em Paris.

Ao falar sobre a Olimpíada, Arthur Elias disse que não pretende queimar etapas. O foco, por enquanto, vai ser esse período de treinamento e o desempenho do grupo nos amistosos com a Jamaica.

Com a definição das convocadas, ele vai preparar a seleção feminina para os confrontos que vão ser realizados nas Datas Fifas dos dias 1º e 4 de junho, no Recife e em Salvador.

Desde que assumiu o comando da seleção brasileira, em setembro de 2023, o treinador dirigiu a equipe em 13 partidas, com nove vitórias e quatro derrotas. O time brasileiro balançou as redes adversárias 26 vezes e sofreu 11 gols.

Em Paris-2024, o Brasil está no Grupo C da fase de classificação ao lado de duas campeãs mundiais: Japão e Espanha. A Nigéria completa a chave. A estreia vai ser contra as africanas, no dia 25 de julho. Três dias depois, o desafio é diante do Japão. No dia 31, a equipe nacional enfrenta a Espanha.