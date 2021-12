Poró muda de endereço, mas segue no Carmo e agora com vista para a baía

Há um mês, os clientes mais desavisados do Poró Restaurante & Bar, no Santo Antônio Além do Carmo, em Salvador, vêm tomando um leve susto ao chegar no bairro. O espaço de gastronomia criativa e contemporânea mudou de endereço, mas, por sorte, segue ali pertinho.

Após 6 anos, os empresários Beatriz e Ricardo Castro se estabeleceram numa nova casa, na Rua Direita de Santo Antônio, 445. Segundo eles, em conversa com o Alô Alô Bahia, a proposta não estava cabendo mais na antiga estrutura.

(Foto: Divulgação)

Com uma vista da Baía de Todos os Santos ainda mais bonita e mais integrada à experiência da casa, o lugar promete ser um dos mais disputados da temporada e será apresentado oficialmente na próxima segunda-feira (13), após um período de testes.

A nova varanda super espaçosa é um excelente convite para degustar a nova carta de drinks acompanhada das deliciosas entradinhas do menu e de pratos carro-chefe, como o Medalhão ao Molho de Tamarindo com Arroz Cremoso de Alho Poró.

Leia mais notícias do Alô Alô Bahia.