Porto Seguro abre 14 vagas para médicos com salários de R$ 15 mil; saiba mais

Os médicos que desejarem atuar junto à Prefeitura de Porto Seguro, no Sul da Bahia, têm até o dia 13 de julho para se inscreverem no processo seletivo simplificado, que contratará, temporariamente, esses profissionais para o Programa de Saúde da Família (PSF). São 14 vagas para os PSF´s de Porto Seguro e nos distritos de Arraial d´Ajuda, Trancoso, Itaporanga, Imbiruçú, Caraíva e Vera Cruz.

A avaliação terá uma única etapa, com avaliação de títulos, de caráter eliminatório e classificatório. Para concorrer à vaga é necessário ter graduação em Medicina; registro no Conselho Regional de Medicina da Bahia- CRM/BA em situação regular; ter 18 anos completos; ser brasileiro nato ou naturalizado. A publicação dos resultados e a homologação será no dia 25/07/2022.

Para o período de 40 horas semanais, o posto oferecerá uma remuneração de R$ 15 mil.

De acordo com o edital 5% das vagas serão voltadas para pessoas com deficiência. O edital completo (04/2022), que trata do certame, foi publicado no Diário Oficial do Município.