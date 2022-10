Preços de itens do 'kit torcedor' para curtir a Copa do Mundo disparam

Com a Copa do Mundo do Catar se aproximando, o torcedor baiano já pode se preparar para coçar o bolso, principalmente para quem gosta muito de futebol. É que, segundo um levantamento realizado pelo CORREIO, os principais itens do ‘kit torcedor’ - como camisa da Seleção Brasileira, televisão e álbum de figurinhas - na Bahia aumentaram bastante de preço em relação ao Mundial de 2018, disputado na Rússia.

Comprar uma televisão para acompanhar os jogos é uma decisão que requer maior investimento: um modelo de 32 polegadas era encontrado por R$ 901 e, atualmente, o mais em conta sai por R$ 1.120, ou seja, 24% a mais. Se optar por um televisor de 50 polegadas, o consumidor, que gastaria R$ 1.899 quatro anos atrás, hoje precisaria de R$ 2.699 (42%). Para torcer uniformizado com a camisa oficial do Brasil, são necessários R$ 349,99, um valor 40% superior aos R$ 249,90 de 2018.

Também entre as principais variações observadas estão as figurinhas do álbum do torneio: na última Copa, cada pacote com cinco cromos custava R$ 2 e, atualmente, sai por R$ 4, ou seja, um crescimento de 100%. Somando-se esse valor ao do álbum, que é R$ 12 - o de capa dura custa R$ 44,90 - e considerando-se que há 670 figurinhas, uma pessoa precisaria, em tese, desembolsar, ao menos, R$ 548 para completar a coleção.

De acordo com o economista Raimundo Sousa, os preços dos produtos eletrônicos e de vestuário refletem o que se passa em suas cadeias produtivas. “No período da pandemia, o fornecimento de itens essenciais à fabricação de vários produtos ficou comprometido. Este ano é que a indústria começa a se recuperar e a normalizar sua cadeia produtiva”, explica.

Foi em 2006 que o estudante Vitor Alcântara, de 24 anos, começou a colecionar os álbuns da Copa. Naquela época, a paixão era sustentada por sua mãe e cada pacotinho custava apenas 60 centavos. Neste ano, para não quebrar uma tradição de quatro edições, ele fez um esforço e até contou a ajuda da namorada. “É o único álbum que eu coleciono e é algo que faço de quatro em quatro anos. Então, faço um esforcinho para poder ter”, relata.

Segundo o jovem, ele adquiriu o álbum em uma promoção e gastou, ao todo, cerca de R$ 400 com as figurinhas. A um mês da Copa, todas as 670 já estão coladas. “Eu trocava as repetidas e chegava a vender algumas. Com o dinheiro, comprava mais pacotes”, explica. Vitor, no entanto, não pretende comprar a camisa da Seleção, por causa do preço elevado.

Pelo mesmo motivo, o fotógrafo e relações-públicas Felipe Paz, 24, resolveu buscar opções mais baratas na internet. “Comecei a recorrer a lojas que vendem réplicas de primeira linha e foi aí que encontrei uma camisa branca da Seleção [de 2019]. Paguei em torno de R$ 70 e vou comprar também a de minha namorada, para gente assistir os jogos”, conta.

Alimentação

A alimentação não entra na conta do kit, mas em dias de jogos também é comum preparar um menu especial, com direito também a uma cervejinha gelada. Como esperado, de 2018 para cá, os aumentos sofridos pelas carnes, como a picanha e a linguiça, foram significativos. Elas saltaram, respectivamente, de R$ 29,99 para R$ 44,99 (50%), e de R$ 7,99 para R$ 27,99 (250%), por quilo. As bebidas também encareceram. Uma latinha de cerveja, que antes saía por R$ 1,55, agora está

R$ 2,50 (61%), enquanto uma garrafa de dois litros de refrigerante, em vez de R$ 2,89, custa R$ 4,99 (72%).

A grande influência nos preços, segundo o economista, vem do aumento dos custos de produção, como houve nos casos das carnes bovina e suína. “O preço da ração dos animais, por exemplo, impactou bastante”, afirma. Além disso, a demanda global cresceu. “Como o Brasil é um grande exportador de carne bovina, isso vai trazer uma redução à oferta interna e, consequentemente, impactar o seu preço”.

Sousa aponta, ainda, outros dois fatores: a oscilação do câmbio e as condições climáticas. “Nesse momento, diante de uma instabilidade política - ainda estamos em período eleitoral -, o câmbio tende a sofrer oscilações”, diz. “Quando o clima impactar a quantidade de pastos, que proporciona alimentação aos animais, vai provocar um aumento no preço final do produto”.

Para a economista da XP, Tatiana Nogueira, apesar do aumento do preço, comprar os itens para consumir em casa ainda está valendo mais a pena. “A inflação [do consumo em restaurantes e bares] é levemente menor em comparação à compra no supermercado, mas vale lembrar que, na média, consumir fora do domicílio é 15% mais caro”, ressalta.

Comparativo entre as Copas de 2018 e 2022:

Televisão 50 polegadas - De R$ 1.899 para R$ 2.699 (Aumento de 42%)

Televisão 32 polegadas - De R$ 901 para R$ 1.120,00 (Aumento de 24%).

Camisa oficial do Brasil - De R$ 249,90 para R$ 349,99 (Aumento de 40%).

Pacote com cinco figurinhas para o álbum - De R$ 2 para R$ 4 (Aumento de 100%)