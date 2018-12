Prédio do Paço Municipal de São Félix será reinaugurado

O Paço Municipal de São Félix abrigou a prefeitura da cidade até 2013 (Foto: Divulgação)

Com recursos de mais de 1,2 milhão do governo federal, proveniente do orçamento do Fundo Nacional de Cultura (FNC), o Iphan reinaugura, no dia 28 de dezembro, o Paço Municipal de São Félix, no Recôncavo baiano. O edifício histórico, que abrigou a sede da prefeitura municipal até 2013, recebeu obras emergenciais e de restauro durante os últimos 11 meses.

“Além de serviços emergenciais, foi realizada a recuperação de todos os elementos arquitetônicos e artísticos da edificação, bem como a melhoria dos espaços internos e modernização das instalações prediais, proporcionando condições adequadas de preservação e uso para as atividades administrativas da Prefeitura Municipal de São Félix e atendimento aos habitantes do município”, nos disse, ontem, Bruno Tavares, superintendente do Iphan na Bahia.

No topo

Rosani Romano

Pelo terceiro ano consecutivo, Rosani Romano consolida-se nacionalmente entre os advogados mais admirados da Bahia, eleita pela 13ª edição da Análise Advocacia 500, publicação anual do mercado jurídico nacional. A profissional, com mais de 20 anos de experiência, está em primeiro lugar na lista dos advogados mais admirados da Bahia e figura entre os profissionais de destaque em Direito Ambiental, com relevância também nos setores de Papel e Celulose e de Saúde.

Rasante

Kadu Dantas, que está morando em Nova York, veio passar uma temporada no Brasil. Neste domingo pela manhã, ele aterrissa em Salvador para curtir dois dias antes de seguir para o Txai Resort, em Itacaré. Na capital baiana, Kadu, um dos maiores influenciadores de moda masculina do mundo, vai aproveitar para rever amigos e circular pelos melhores lugares da cidade.

Made in Bahia

Pedro Tourinho e Marina Morena foram juntos, ontem, ao almoço beneficente em prol do Instituto Bardi/Casa de Vidro, no Morumbi, em São Paulo. O evento contou com show de Maria Bethânia, que foi amiga de Lina Bo Bardi (Lina, aliás, foi peça-chave para a transformação da Tropicália, quando viveu em Salvador entre 1958 e 1964). O menu do almoço foi inspirado nas listas de compras e receitas de Lina. Beiju de tapioca, arroz carreteiro, ceviche e muitas frutas de sobremesas foram servidos em cumbucas.

Chez Fialho

Helena e Eduardo Fialho abriram sua cobertura na Graça, anteontem, para comemorar o aniversário da chefe do Ministério Público (MP) do Estado da Bahia, Ediene Louzado. A noite contou com buffet preparado pela própria Helena, que é uma das melhores chefs particulares de Salvador.

Nova sede

A partir de janeiro de 2019 estará funcionando, na Federação, a nova sede da Land School. A escola, que é multilíngue, é o seguimento da Gurilândia para alunos do sexto ano do Ensino Fundamental II. O projeto ficou a cargo do escritório Architects+Co, de Caio Bandeira e Tiago Martins, e o projeto paisagístico, que visa a interação direta do aluno com o meio ambiente, tem a assinatura de Luiz Carlos Orsini.

Mata adentro

O empresário Fernando Droguetti vai abrir um novo restaurante em Trancoso. Trata-se do Floresta, que começará a funcionar no dia 20 de dezembro em uma fazenda, próxima ao Rio da Barra, de 400 hectares. O espaço, que só vai atender mediante reservas, terá o conceito Farm-To-Table, priorizando ingredientes locais e receitas típicas rurais, com apenas uma opção de prato por dia. Droguetti já comanda, por lá, o Jacaré do Brasil – um dos melhores restaurantes do vilarejo baiano.

Expansão

Gustavo Gerbasi, Edson Bastos, Enny Bittencourt e Iracema Macedo (Foto: Dovulgação)

O advogado Gustavo Gerbasi, ao lado dos sócios Enny Bittencourt, Iracema Macedo e Edson Bastos, inaugurou, quarta-feira, em São Paulo, a nova filial do seu escritório, que conta com sede em Salvador. O Open Office teve um detalhe especial – show surpresa do cantor Saulo, que animou os cerca de 150 convidados.

Retorno

Silvio Pinheiro vai se desligar da presidência do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE). Ele deve deixar o cargo nas próximas semanas e pretende passar o fim do ano já em Salvador, ao lado da família. A partir de janeiro, se dedicará a advocacia.