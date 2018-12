Prédios na sede do Facebook nos EUA são esvaziados por falsa ameaça de bomba

Três prédios da sede do Facebook em Menlo Park, na Califórnia (EUA), foram esvaziados na noite desta terça-feira (11) por conta de uma falsa ameaça de bomba. Após uma inspeção com unidades antibomba e cães farejadores, a polícia de Menlo Park não encontrou nenhum artefato ou pacote suspeito na área.

O local desocupado fica no número 200 da Rua Jefferson Drive. Além do prédio ameaçado, outros dois edifícios vizinhos foram esvaziados por garantia de segurança. A ameaça de bomba foi recebida pelo Departamento de Polícia de Nova York, que alertou em seguida as autoridades de Menlo Park.

Em abril, outra empresa do Vale do Silício, o YouTube, enfrentou problemas de segurança. Na oportunidade, uma mulher abriu fogo na sede da companhia, deixou quatro pessoas feridas e, em seguida, se matou. (Com agências internacionais).