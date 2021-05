Prefeitura abre Reda para contratação de técnicos de enfermagem

A Prefeitura de Salvador, através da Secretaria Municipal de Gestão (Semge), abriu inscrições para contratação temporária de 250 técnicos de enfermagem, através do Regime Especial de Direito Administrativo (Reda).

Os profissionais vão reforçar a equipe da campanha de imunização contra a Covid-19, no âmbito da Secretaria Municipal da Saúde (SMS). O edital foi publicado no Diário Oficial do Município (DOM) dos dias 8 a 10 de maio e pode ser acessado clicando aqui.

As inscrições gratuitas podem ser feitas através do site das 9h desta terça-feira (11) às 23h59 do próximo domingo (16). Na data da inscrição, o candidato deverá ter pelo menos 18 anos completos. Do total de vagas, 162 serão preenchidas por ampla concorrência, 75 estão reservadas para candidatos negros e 13 para candidatos PCD.

É necessário apresentar documentação comprovando histórico escolar de conclusão do Ensino Médio, certificado de formação técnica complementar em enfermagem registrada no conselho de classe e experiência profissional de no mínimo seis meses em serviços de imunização na mesma instituição, comprovada na Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS).

Não serão permitidas inscrições de candidatos que tenham acima de 60 anos de idade; com histórico de doenças respiratórias de doenças crônicas; que utilizem medicamentos imunossupressores; e candidatas grávidas. O contrato, com remuneração de R$2.253,22 para uma carga horária de 40 horas semanais, será vigente enquanto durar a pandemia.