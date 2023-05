Prefeitura e Ministério Público promovem feira com serviços gratuitos em Cajazeiras X 

Uma feira com vários serviços gratuitos disponíveis para a população começou nesta segunda-feira (29), no Campo da Pronaica, no bairro de Cajazeiras X. O evento é uma parceria entre Secretaria de Articulação Comunitária e Prefeituras-Bairro com o Ministério Público da Bahia (MP-BA). A atividade funcionará até quarta-feira (31), das 8h às 17h.

Batizado como “Prefeitura-Bairro vai até você”, o projeto tem como objetivo levar diversos serviços essenciais diretamente para os cidadãos, facilitando o acesso e promovendo a inclusão social. A feira contará com uma série de atividades e iniciativas, voltadas para o bem-estar e o desenvolvimento da comunidade.

De acordo com Luciano Sandes, titular da Secretaria de Articulação Comunitária e Prefeituras-Bairro, a feira será uma oportunidade para os moradores de Cajazeiras X e região terem acesso a serviços fundamentais, sem nenhum custo.

Dentre os serviços oferecidos destacam-se o Balcão da Ouvidoria, que permitirá ao cidadão registrar suas demandas e sugestões para a administração municipal. Será realizado ainda o Ruas de Lazer, com o objetivo de promover a convivência e o bem-estar da comunidade.

Segundo Sandes, “a feira também contará com campanhas educativas, abordando temas relevantes, como o combate ao trabalho infantil e à exploração sexual de crianças e adolescentes, bem como a luta contra a violência direcionada às mulheres”. Essas ações visam conscientizar e informar a população sobre questões cruciais para o desenvolvimento saudável da sociedade.

Outros serviços disponíveis incluem a atuação da Codesal, que prestará assistência relacionada à Defesa Civil e à pesquisa de emprego, visando facilitar a busca por oportunidades de trabalho e o apoio ao empreendedorismo local. Também será possível obter informações sobre o programa Primeiro Passo, bem como receber suporte da Codecon, em relação a questões de defesa do consumidor.

“Além disso, os participantes da feira terão acesso à emissão do Cartão do SUS, marcação de consultas e exames e à vacinação, que se tornou ainda mais relevante, devido à atual situação de saúde pública”, acrescentou Sandes.