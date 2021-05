Prefeitura faz mutirão de 28 horas para vacinar 25 mil com Coronavac atrasada

Após o desembarque de uma nova remessa com 25 mil unidades de Coronavac em Salvador, a prefeitura criou uma nova estratégia para tentar regularizar, o máximo possível, o ciclo vacinal de quem está com a segunda dose do imunizante atrasada: o chamado “Viradão da Vacina”, com 28 horas seguidas de aplicação e postos abertos até na madrugada do sábado para o domingo .

A aplicação da segunda dose tem início neste sábado. Todos os que estiverem com a segunda dose vencida até 2 de maio serão vacinados das 8h às 14h; desta data em diante, a vacinação será das 14h às 21h. Durante a madrugada, mais 8 mil pessoas previamente agendadas na tarde de sexta poderão se dirigir aos postos da capital, para receberem a Coronavac das 22h de sábado às 7h do domingo.

Segundo a Secretaria Municipal da Saúde (SMS), durante o Viradão só serão vacinados aqueles com segunda dose vencida ou fixada até domingo. Ainda de acordo com a SMS, não há garantias de vacinação após as 7h do domingo, porque a previsão é a de que todas as novas doses se esgotem nas 28 horas de trabalho.

O prefeito Bruno Reis (DEM) disse que o novo repasse de Coronavac enviado pelo Ministério da Saúde é insuficiente, já que havia 63 mil pessoas com a segunda dose pendente. Apesar das 25 mil unidades que chegaram na sexta ajudarem no processo, muita gente ainda terá que aguardar o próximo lote.

“Essa quantidade não é suficiente para atender as pessoas que não foram vacinadas com a segunda dose no dia correto. Diante da falta de regularidade do governo federal, que prometeu reposição e isso não ocorreu, ainda teremos 38 mil pessoas à espera da chegada de mais doses”, afirmou.

Durante a entrega de obras do Morar Melhor em Pau da Lima, o prefeito aproveitou para pedir que população com comorbidade ainda não cadastrada no sistema da prefeitura procure um dos 55 postos municipais de saúde para fazer o registro e facilitar o planejamento de futuras etapas da vacinação. A previsão da SMS é a de que 150 mil pessoas precisam fazer esse registro, mas constam no sistema apenas 50 mil.

Logística e segurança

A Guarda Municipal informou que vai atuar nos postos durante a madrugada do Viradão, escoltando as vacinas e dando apoio às equipes de saúde nos casos em que houver necessidade de reposição do estoque.

Por sua vez, a PM afirmou que reforçará o policiamento através das unidades que atuam nos bairros onde acontecerá a ação para diminuir riscos de assalto ou arrastões próximos aos postos.

Alcance

Além de completar o esquema vacinal de quem precisa da segunda dose da Coronavac, o sábado também servirá para atender outros públicos. Isso porque a campanha foi ampliada para agentes de ressocialização, de limpeza urbana, trabalhadores da área de segurança pública, salvamento e forças armadas e funcionários do sistema prisional a partir de 30 anos. Todos receberão a primeira dose das vacinas de AstraZeneca/Oxford e Pfizer.

A vacinação também segue para idosos com 60 anos ou mais, nascidos até o dia 31 de dezembro de 1961; gestantes, puérperas com comorbidades; lactantes com e sem comorbidades e profissionais da educação, tanto que os atuam nas escolas, faculdades e universidades públicas e privadas e os da rede de ensino técnico e profissionalizante de nível básico.

FIQUE POR DENTRO

*Segunda dose da Coronavac com atraso

Das 8h às 14h do sábado, a aplicação será feita por demanda espontânea para quem devia receber a dose de reforço até 2 de maio. Das 15 às 21h, também por demanda espontânea, para quem devia tomar a segunda dose a partir de 3 de maio. Das 22h de sábado às 7h de domingo, só serão vacinadas as 8 mil pessoas cadastradas no site Hora Marcada;

*Onde vai ocorrer a ação

Drive Thru da Arena Fonte Nova, Vila Militar (Dendezeiros); 5º Centro de Saúde (Barris); Centro de Convenções (Boca do Rio) e Unijorge (Avenida Paralela). Pontos fixos: Unijorge, 5º Centro, Campus da Ucsal em Pituaçu, USF Cajazeiras V, Colégio da PM (Dendezeiros), UBS Sérgio Arouca (Paripe) e USF Eduardo

Mamede Mussurunga).