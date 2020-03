Prefeitura vai distribuir 143 mil cestas básicas para estudantes da rede pública municipal

A partir desta segunda-feira (23), estudantes da rede pública municipal de ensino e de creches conveniadas com a prefeitura receberão cestas básicas como forma de garantia das refeições diárias. A medida foi tomada após a suspensão das aulas na última quarta-feira (18) por conta da pendemia de coronavírus. A entrega será feita nas próprias escolas - o cronograma será divulgado nos canais de comunicação da Secretaria Municipal de Educação (Smed) ainda nesta sexta-feira (20).

A prioridade será para as unidades que atuavam em tempo integral. No total, serão 143 mil cestas distribuídas e cada aluno matriculado terá direito a uma delas.

A medida da prefeitura, através Smed, tem o intuito garantir as cinco refeições dos alunos afetados com a suspensão das aulas, devido ao enfrentamento contra a proliferação do coronavírus nas escolas. A suspensão das aulas vale, inicialmente, por 15 dias. As cestas têm capacidade de duração para um mês.

Os detalhes da ação foram apresentados pelo titular da Smed, Bruno Barral, pela subsecretária Rafaela Pondé e pelo diretor de suporte escolar, Flávio Pimenta, em entrevista coletiva na sede da pasta, na Garibaldi.

“A nossa principal preocupação é que evitemos aglomerações nas escolas. Vamos fazer a entrega da forma mais ordenada possível. Os pais e responsáveis podem ficar despreocupados, pois temos cestas básicas para todos os estudantes. Não é uma cesta simples, a gente se preocupa muito com a alimentação escolar”, garantiu Barral.

Prefeitura vai começar distribuição de cesats básicas em escolas de tempo integral

(Foto: Eduardo Dias/CORREIO)

Entregas

O secretário informou, ainda, que as direções das escolas terão autonomia para realizar as entregas dos kits, desde que sigam as orientações do cronograma da prefeitura, que será divulgado no site da Smed e no perfil do Instagram do secretário.

As entregas ocorrerão, inicialmente, nas próximas três semanas, de segunda a sexta-feira, das 8h às 12h. Ao todo, serão 118 creches e escolas distribuídas pela cidade beneficiadas com a entrega das cestas. As direções poderão realizar as entregas por ordem alfabética dos alunos.

“As unidades escolares estarão devidamente equipadas com Equipamentos de Proteção Individual (EPI) para todos os colaboradores. O pedido que fazemos às direções é que façam as entregas com o menor tipo de exposição aos colaboradores que estarão na linha de frente das entregas”, explicou Barral.

Orientações

Barral aproveitou para deixar um alerta para os pais e responsáveis pelos estudantes, para que evitem formar aglomerações nas portas das escolas e aguardem a divulgação do cronograma de entrega para cada escola.

“É importante que sigam o cronograma e não procurem a unidade escolar fora das datas de entrega. É preciso ter tranquilidade que todos serão contemplados. Vamos dividir as entregas por ordem alfabéticas ou séries, contando que não tenham aglomerações nas escolas”, completou.

Mesmo com a orientação e redução de alguns serviços municipais, a secretaria de educação permanece oferecendo alguns serviços funcionando administrativamente à distância: a Central de Matrícula, de Censo Escolar, de Bolsa Família, de Busca Ativa e um canal para tirar dúvidas dos pais sobre a reação das atividades pedagógicas suspensas.

*Com supervisão da subeditora Clarissa Pacheco