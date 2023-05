Prefeitura vai lançar programa de capacitação para varejo

Salvador receberá, em breve, uma nova trilha do programa Treinar Para Empregar, programa municipal de capacitação e de inserção no mercado de trabalho. A ação é organizada pela Prefeitura de Salvador, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico (Semdec).

A formação será no segmento do varejo, preparando os soteropolitanos para a abertura de duas grandes lojas do setor na capital baiana: a Leroy Merlin, no Cabula, e uma nova unidade da Ferreira Costa, no Vale dos Barris. A expectativa é de que, juntas, elas criem mais de 1,3 mil novos postos de trabalho.

Além disso, a pasta lançará em junho o Invista Salvador, um pacote de ações que vai tornar o município ainda mais atrativo para a chegada de novos negócios. O plano visa divulgar as áreas de maior potencial na cidade, desburocratizar processos e criar uma estrutura de atendimento aos empresários. Essas iniciativas integram o conjunto de programas mantidos pela Semdec que têm colocado a capital baiana como líder na geração de empregos no Norte e Nordeste. No primeiro trimestre deste ano, ela teve um saldo positivo de 4.629 vagas formais criadas, segundo o Ministério do Trabalho e Emprego.

O Treinar Para Empregar antecipa tendências do mercado de trabalho e lança trilhas de capacitação para as áreas de maior empregabilidade. Em dois anos, mais de 20 mil pessoas participaram do programa. “É o caso do varejo, que terá muitas vagas com a abertura das grandes lojas. Além disso, esse setor puxa junto o segmento de logística, que a gente também vê crescer e no qual temos desenhado outra trilha para formar pessoas. Vamos lançar em breve também uma formação para a carreira náutica, de enorme potencial”, diz Mila Paes Scarton, titular da Semdec.

A capacitação em energia solar, na qual 70% das pessoas que participam saem empregadas, é a especialização de maior sucesso do Treinar Para Empregar. O programa surgiu na época da chegada do hospital Mater Dei a Salvador. “A gente se aproximou dos empresários do hospital para identificar quais eram as carreiras em que eles iriam empregar mais e montou a trilha Excelência em Saúde, direcionada para essa demanda. Tem sido um grande sucesso, porque saúde é um segmento que está crescendo muito e a gente sabia que, treinando as pessoas, elas teriam oportunidades, não só no próprio Mater Dei como em outros hospitais e clínicas”, diz Mila Paes.

Invista Salvador

O programa terá três pilares: um focado em atração de investimentos, divulgando, com base em dados e estudos econômicos, quais as áreas de maior potencial na cidade; outro focado na melhoria do ambiente de negócios, aplicando medidas de desburocratização de processos, seja de forma legislativa ou não, facilitando a vida de quem gera trabalho no município; e um terceiro que visa melhorar a experiência de quem investe, colocando técnicos para atenderem os empresários de forma personalizada.

“A ideia é apresentar essa Salvador de negócios, que muitas vezes passa despercebida. As pessoas estão acostumadas a ver Salvador como uma boa cidade para passear e curtir. Claro que isso também é negócio, e a gente contempla o Turismo e a Cultura dentro do Invista, mas aqui temos muitas outras possibilidades. É uma questão de posicionamento, de mostrar a capital baiana sob uma perspectiva diferente”, explica Mila Paes.

Na última sexta-feira (19), o programa criou o Comitê de Desburocratização, que reúne diversas secretarias municipais para implementar, dentro das pastas, mudanças de processos internos a fim de facilitar a vida de quem investe. “Nós já temos um grupo técnico que vem trabalhando há mais de um ano e meio traçando essas medidas de desburocratização. Nesta sexta, tivemos a criação oficial do Comitê por meio de decreto e, com isso, vamos transformar essas medidas em políticas públicas efetivas”, afirma a secretária da Semdec.

Outras iniciativas da Semdec são o CredSalvador 1, primeiro programa de microcrédito do município; o CredSalvador 2, que está sendo desenhado; o programa Salvador Tech, que oferece cursos e capacitações na área de tecnologia; o SalCine, que vai oferecer cursos de capacitação de toda a cadeia produtiva do audiovisual; o Empreenda Salvador, que potencializa o empreendedor da cidade; consultorias gratuitas, de diversas trilhas diferentes com base na necessidade do negócio; e a busca ativa de empreendedores, que acontece até de porta a porta.

“A gente iniciou uma busca porta a porta, onde a gente vai a regiões comerciais da cidade, como é o caso da Baixa dos Sapateiros e da Barroquinha, oferecendo esse programa de consultorias gratuitas do Sebrae aos empreendedores. Temos todo um planejamento de, nos próximos meses, passar uma semana em cada grande região comercial da cidade buscando esses microempresários para ajudá-los”, diz a secretária Mila Paes.