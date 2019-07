Presidente da Juazeirense mira acesso para a Série C em 2020

Foi dolorido, mas aconteceu. A Juazeirense levou para Santa Catarina uma vantagem por 1x0 depois de vencer o Brusque na partida de ida das quartas de final da Série D deste ano, mas acabou não resistindo no jogo de volta e foi goleada por 4x0, deixando escapar o segundo acesso de sua história.

O jeito é tocar a bola pra frente e é isso que garante o presidente do clube, que também é deputado estadual. Roberto Carlos afirma que já está de olho em uma vaga na próxima Série D e quer garantir o acesso já no ano que vem.

"Voltamos pra casa de cabeça erguida, sabendo que fizemos tudo, superando muitas dificuldades, em busca desse objetivo. E é exatamente esse querer que faz com que a Juazeirense, em apenas 11 anos de existência, já seja reconhecida no futebol como uma força do futebol baiano", declarou Roberto Carlos em comunicado oficial.

Contudo, ainda há algumas pendências que separam o Cancão de Fogo de uma vaga no certame nacional. É preciso que a Federação Baiana de Futebol (FBF) confirme a disputa da Taça Governador do Estado da Bahia, que dá uma vaga na Série D ao campeão do torneio.

O estado tem direito a três times na competição. Pelo desempenho no Campeonato Baiano, Bahia de Feira e Atlético de Alagoinhas já garantiram seus lugares por lá. Resta uma vaga, por hora reservada ao campeão da Taça Estado.

Em contato com o CORREIO, a FBF afirmou que o certame está encaminhado e resta apenas que um número mínimo de interessados se inscreva no campeonato para que ele aconteça. Inclusive, a Taça Estado já tem até datas reservadas no calendário e, caso se confirme, começará em setembro. Segundo a FBF, é preciso que em torno de seis equipes se inscrevam para tornar a Taça Estado viável.

