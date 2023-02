Presos em ação da PM são suspeitos por morte de advogada em Tancredo Neves

As oito pessoas presas na noite da sexta-feira (24) em uma operação da Polícia Militar nas regiões de Engomadeira e Tancredo Neves têm passagens por assalto, roubo a instituição financeira e também há suspeita de envolvimento de alguns deles com a morte da advogada Saadya Gomes Duarte, baleada ao sair de um camarote de Carnaval na última semana. Entre os presos também está um foragido da Justiça.

A Secretaria da Segurança Pública (SSP) não informou exatamente quantos dos presos são suspeitos de participar da morte da advogada. Com o grupo, detido após uma troca de tiros com a polícia, a PM apreendeu um fuzil calibre 5,56 e sete pistolas. Parte dos bandidos, ao tentar fugir, chegou a fazer uma idosa refém.

De acordo com a plantonista do Departamentos de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), Áurea Ribeiro de Azevedo, todos foram autuados por tráfico de drogas, associação para o tráfico, ameaça e porte ilegal de arma de fogo de uso restrito e arma de uso permitido. “O procurando pela Justiça tinha mandado para recaptura. Já alguns deles estão sendo investigados pelo latrocínio da advogada, ocorrido na segunda-feira (20) ”, acrescentou.

Armamento apreendido com bando (Foto: Divulgação)

Refém

Policiais reforçavam a segurança na região da rua Bahia, quando encontraram homens armados, que atiraram ao fugirem das equipes para a Baixinha da Engomadeira. Parte dos criminosos se escondeu em uma das residências onde estava uma idosa, que foi feita refém.

Após negociação com policiais do Batalhão de Operações Especiais da Polícia Militar (Bope), os suspeitos se renderam a vítima foi liberada com segurança.

Morte da advogada

Uma mulher foi morta a tiros no bairro de Tancredo Neves na madrugada dasegunda-feira (20). O crime aconteceu na Rua Bahia.

A vítima foi identificada como Saadya Gomes Duarte Rosemberg, 29 anos. Saadya era advogada e atuava na Secretaria Estadual da Saúde (Sesab).

Ela estava voltando do Carnaval com o noivo quando o carro deles foi cercado por homens armados. Eles anunciaram o assalto, ela acelerou o carro e os homens atiraram.

Segundo a Polícia Civil, ela chegou a ser socorrida para uma Unidade de Pronto Atendimento, mas não resistiu aos ferimentos.

Policiais militares da 23ª Companhia Independente de Polícia Militar (CIPM) foram acionados para atender a ocorrência, mas ao chegar ao local, a mulher já tinha sido socorrida. Buscas foram feitas a fim de localizar suspeitos, mas ninguém foi preso.

Nas redes sociais, Saadya chegou a compartilhar momentos curtindo o Carnaval ontem, acompanhando o desfile de Bell Marques. Depois, ela postou uma foto sentada ao lado de um amigo. "A idade chega para todos", escreveu.

O crime está sendo investigado pelo Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).