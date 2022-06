PRF apreende fuzil, submetralhadoras e drogas no interior da Bahia

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) aprrendeu uma grande apreensão de armas e drogas em Iramaia, no interior da Bahia. Cinco pessoas foram presas na ação.

Segundo a PRF, durante a abordagem de um Jeep Renegade e um caminhão que se encontravam em um pátio de um posto de combustível, os policiais perceberam um nervosismo incomum por parte dos ocupantes, como também respostas desencontradas em relação ao destino e motivo da viagem.

Durante buscas, os policiais encontraram as armas e drogas dentro do caminhão. Foram apreendidos um fuzil calibre 7,62; duas submetralhadoras calibre .40; 943 comprimidos de ecstasy; 64 kg de cocaína; 1.972 kg de maconha; 9 kg de skank além de 12 kg de crack.

Aos policiais, o motorista disse que saiu com a carga de São Paulo e realizaria a entrega na cidade de Feira de Santana.

Os 5 homens foram encaminhados com todo material apreendido à Delegacia da Polícia Judiciária, para lavratura do flagrante, pelos crimes de tráfico de drogas (art. 33 da lei de tóxicos) e comércio ilegal de arma de fogo (art. 17 do estatuto do desarmamento).