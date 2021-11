Primeira loja da Amaro em Salvador implementa entrega no mesmo dia

Entrega imediata. E se tiver frete grátis? Melhor ainda. Que consumidor aceita mais aguardar 15 dias para receber o produto que acabou de comprar em uma loja online? Cada vez mais, os grandes e-commerces têm enxergado isso como um diferencial competitivo na hora de levar esse cliente rumo à jornada completa, desde que um produto entra no carrinho até que o pagamento seja confirmado.

Atenta a essa demanda, a partir desse mês, a unidade recém-inaugurada da Amaro, instalada no Salvador Shopping, vai começar a entregar no mesmo dia as compras feitas no site até às 17h. Só para se ter uma ideia, a depender da região, as entregas convencionais variavam de 2 a 5 dias úteis. O novo formato de loja funciona como um mini centro de distribuição, conforme diz o CEO e fundador da Amaro, Dominique Oliver.

“As mudanças de consumo impulsionadas pela pandemia devem continuar, mas agora as pessoas desejam a experiência física, fazendo da loja um ponto de contato e interação, que pode impulsionar ainda mais as vendas digitais. Hoje, as consumidoras podem comprar online e retirar nas lojas, comprar nas lojas e sair com as sacolas ou até mesmo comprar nas lojas e receber em casa”, explica.

A Amaro foi uma das primeiras Digitally Native Vertical Brands (DNVBs/ marcas verticais digitalmente nativas) do Brasil, quando a RetailTech (startup varejista) chegou em 2012 já trazendo essa visão de varejo do futuro, sobretudo no segmento de moda. Depois, houve uma expansão de sua atividade para o ecossistema de ‘lifestyle’ que, além de moda, oferece também produtos de beleza, bem-estar e casa.

E dá para entender porque a marca instalou esse mini centro na loja baiana e em tão pouco tempo de operação. Hoje, a capital representa 34% das vendas da Região Nordeste no e-commerce da marca paulista. Inclusive, Salvador foi escolhida nesse momento de expansão das lojas físicas, após a marca observar por meio de dados das vendas online, que ela ganha cada vez mais relevância em número de compradores.

“As baianas adoram vestidos, saias, shorts, jeans e sandálias. Estão entre os ‘top 15 produtos’ mais vendidos na cidade. Já em outras categorias, vemos que elas são fãs, também, das nossas linhas de activewear e beachwear (fitness e praia) e de produtos de skincare e cuidados com o cabelo. Na linha home, fragrâncias para a casa também fazem sucesso”, destaca Oliver.

A nova configuração das lojas tem capacidade para comportar mais de 13 mil itens de estoque. São 20 Guide Shops (lojas físicas) somando com outras sete inauguradas de setembro para cá, aumentando sua presença para 11 cidades, uma expansão de 57%.

Além de Salvador, a Amaro tem unidades em São Paulo, Belo Horizonte, Brasília, Campinas, Curitiba, Porto Alegre, Recife, Ribeirão Preto e Rio de Janeiro e mais de 3 milhões de clientes no e-commerce. Destas, sete lojas oferecem a opção de entrega no mesmo dia. Ao todo, 140 novos colaboradores foram contratados, cerca de 25 profissionais para cada nova loja.

Impulsionada pelo comportamento dessas consumidoras, uma grande transformação do varejo pós-pandemia está em curso. “A elevação dos níveis de serviço omnichannel (experiência online e off-line), acelerados pela pandemia, aliada a um cenário de insegurança econômica e a tempos que fazem as pessoas questionarem e revisarem seus hábitos, fez consumidores super exigentes, mais conscientes e cautelosos com altas expectativas sobre relações com marcas, seus produtos e serviços”, opina o CEO da Amaro, que já se prepara para a Black Friday que acontece no fim de mês. “Teremos descontos de até 60% de 18 a 29 de novembro”, adianta.

Consumidor 5.0

A busca pela entrega rápida é resultado de um consumidor imediatista, que encontrou no digital uma oportunidade de comprar produtos muitas vezes mais baratos e recebê-los no conforto de sua casa, como ressalta o head of sales (gerente de vendas) da empresa de tecnologia para logística AgileProcess, José Gasque. Ele que diz ainda que a modalidade é uma grande tendência no e-commerce e reflete o quanto as empresas têm investido na modalidade, de modo a alcançar a liderança na corrida pelas entregas rápidas.

“Entrega rápida deixou de ser um ‘plus’, passou a ser item de primeira necessidade para quem quer fidelizar o cliente. A estimativa é de que, até 2026, 25% das entregas serão feitas no mesmo dia. O consumidor 5.0 são os nativos digitais e não estão acostumados a pegar fila. Com eles, o ritmo sempre tem que ser acelerado e o e-commerce potencializou essa característica”, analisa Gasque.

Algumas alternativas chamam a atenção do setor, como same day, same hour delivery e crowdshipping. As duas primeiras envolvem a antecipação das demandas, em que o produto já está em estoque nos centros de distribuição ou em lojas físicas, locais mais próximos do cliente. O crowdshipping, conhecido como rede de entregadores, possibilita a entrega rápida a partir de entregadores que utilizam o meio de transporte que possuem - como carro próprio, motocicleta, bicicleta - para realizar as entregas.

“Os mini centros de distribuição têm se mostrado bastante eficientes para muitas empresas. A loja não fica com estoque parado, o e-commerce consegue atrair o cliente com oferta de prazos menores e o consumidor vai economizar no frete. A pandemia trouxe visibilidade a esse modelo de negócio e a exigência por uma melhor experiência de compra mostra que não voltaremos ao cenário de antes”, completa Gasque.

Pegada verde

Em agosto, a Amaro se tornou 100% carbono negativo, neutralizando duas vezes mais, toda a emissão de carbono gerada pela marca. A emissão no ano tem volume estimado de 15 mil toneladas. Em pesquisa recente feita pela marca, seis em cada dez clientes (64%) apontaram que querem comprar de maneira mais sustentável.