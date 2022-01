Primeiro bebê baiano do ano nasceu em Salvador

A primeiro bebê baiano de 2022 nasceu na Maternidade de Referência Prof. José Maria de Magalhães Netto, localizada no bairro Caixa D'agua, em Salvador. Maria Júlia chegou junto com o ano, à meia-noite.

De acordo com a Secretaria de Saúde do Estado (Sesab), dois minutos depois do nascimento de Maria Júlia, às 0h02, nasceu o bebê Henry, na Maternidade Ilhéus. Às 00h03 foi a vez de Valetim, que foi puxado para o mundo na Maternidade Tsylla Balbino, no bairro Baixa de Quintas.

Pela manhã, às 10h30, Heitor deu às caras na Maternidade do Hospital Estadual da Criança, localizada em Feira de Santana. “Nosso desejo é que 2022 também chegue repleto de vida, saúde e esperança para toda nossa gente”, publicou a Sesab nas redes sociais.

Veja as fotos: