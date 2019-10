Príncipe Harry processa jornal e reclama de tratamento dado a Meghan

O príncipe Harry reclamou nesta terça-feira (1º) da maneira com que a imprensa inglesa tem tratado sua mulher, Meghan Markle. Em viagem pela África, ele divulgou comunicado falando sobre o que chamou de um momento sofrido e comparando a situação ao que aconteceu com sua mãe, a princesa Diana.

“Infelizmente, minha mulher se tornou uma das mais recentes vítimas de uma imprensa britânica de tablóides que realiza campanhas contra indivíduos sem pensar nas consequências - uma campanha implacável que se intensificou ao longo do ano passado, durante a gravidez e ao criar nosso filho recém-nascido", diz o texto.

Ele afirmou que embora ambos estejam mantendo um ar corajoso durante o período, vivem um momento muito dolorido por conta do noticiário.

A declaração de Harry vem dias depois do casal abrir processo contra um jornal da Inglaterra. “Iniciamos um processo judicial contra o Mail e a Associated Newspapers, empresa que o controla, no domingo, por causa da publicação intrusiva e ilegal de uma carta privada escrita pela Duquesa de Sussex, que faz parte de uma campanha desse grupo de mídia para publicar histórias falsas e deliberadamente depreciativas sobre ela e o marido", diz a mensagem enviada à revista "People".

"Dada a recusa da Associated Newspapers em resolver esse problema de forma satisfatória, lançamos um processo para corrigir essa violação de privacidade e de direitos autorais".

Na sua nota, Harry lembra da mãe, afirmando que foi uma vítima dos tablóides. "Embora esta ação não seja a opção mais segura, é a mais correta. Porque meu medo mais profundo é ver a história se repetindo. Vi o que acontece quando alguém que eu amo é comoditizado a ponto de não ser mais tratado ou visto como uma pessoa real. Perdi minha mãe e agora vejo minha esposa sendo vítima das mesmas forças poderosas".