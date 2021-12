Procura por casas para Réveillon no Litoral Norte cresce 50% em 2021; veja dicas

A Bahia é o quarto estado mais procurado por turistas brasileiros para passar o Natal e o Réveillon deste ano, atrás apenas de São Paulo, Santa Catarina e Rio de Janeiro. Dentre os locais mais buscados está Praia do Forte, em Mata de São João. O balneário é o quinto destino mais requisitado para o período de 23 de dezembro a 6 de janeiro, de acordo com a plataforma Booking, especializada em meios de hospedagem. Mas, todo o Litoral Norte ganhou destaque no turismo nacional. Segundo corretores de imóveis da região, a procura teve um aumento de até 50% em 2021, em comparação ao ano passado, quando apenas destinos do Sul e Sudeste do país estavam entre os primeiros colocados no ranking de mais buscados para as festas. Com a redescoberta da Bahia pelos visitantes este ano, os preços dos imóveis inflacionaram e subiram em torno de 30%.

O custo de uma diária na região começa a partir de R$ 600 nessa época do ano. Porém, a depender da estrutura da casa, se tiver piscina, mais de quatro suítes e for à beira-mar, é preciso preparar o bolso. Uma casa na praia de Arembepe, por exemplo, em Camaçari, onde cabem até 14 pessoas, chega a custar R$ 17 mil por dia no período de 30 de dezembro a 2 de janeiro. O público interessado, além dos baianos, é, principalmente, das regiões Centro-Oeste e Sudeste - de Brasília, Goiás, Mato Grosso do Sul e Espírito Santo.

Pela alta nas diárias, o engenheiro civil Igor Castro Souza, 34, desistiu de curtir a virada em Praia do Forte. “O custo está muito alto, então a maioria das pessoas está programando para outra cidade. Provavelmente, iremos para Brasília ou Pirenópolis, em Goiás”, conta Souza, morador de Santa Maria da Vitória, no Extremo-Oeste da Bahia. Ele já passou duas vezes o réveillon em Guarajuba, Camaçari, e queria passar cinco a seis dias, em 2021, com um grupo de amigos. Porém, a estadia ficou R$ 12 mil. “A galera deu uma desanimada e achamos outra opção mais próxima da gente, com o custo pela metade”, justifica.

A empresária Raquel Pedrini, 41, concorda: “Essa época do ano é sempre muito cara. Mas, esse ano, está um absurdo”. Porém, ela alugou mesmo assim. “Me planejei porque sabia que seria assim. As casas de alto padrão estão todas nessa faixa”, afirma. Ela sempre passa o final de ano no Litoral Norte, cada ano em uma praia diferente. Este ano, vai a Sauipe com a família. O pacote de 10 dias ficou R$ 15 mil, com a estrutura completa - piscina, cinco quartos e ar-condicionado.

Já a corretora Caroline Pereira desde maio fechou a casa dos sonhos. “Decidi antes porque sabia que não teria réveillon esse ano de novo, pela covid. A pandemia vai ficar por aqui ainda, são várias novas variantes surgindo, então imaginei, desde maio, que não teria festa”, explica Caroline, citando o cancelamento do Festival Virada pela prefeitura de Salvador. Pela antecipação, o pacote ficou mais em conta. De 30 de dezembro a 2 de janeiro, ele pagará R$ 6 mil para ficar em uma casa de 600 m² com três suítes, em Jauá. “A casa é fantástica, tem área gourmet, piscina enorme e é dentro de condomínio. Agora, uma casa dessa está custando o dobro”, diz.

Sem casas disponíveis

Na imobiliária Guarajuba Negócios, de Priscila Sastre, já não existem mais imóveis disponíveis para locação desde outubro. “A procura subiu bastante em relação ao ano passado, superou nossa expectativa e tem sido impressionante. Estamos tentando captar novos imóveis, convencendo os clientes para colocar para locar e ir para outro lugar, porque a rentabilidade está muito boa”, revela. Os preços, na corretora dela, subiram cerca de 20% e o público é, majoritariamente, de Salvador e Feira de Santana.

Na imobiliária de Juarez Rabelo, a Guarajuba Imóveis, algumas casas estão alugadas para o Carnaval de 2022 e até o Réveillon de 2022/23. Ele quase não tem mais disponível. “Esse ano, 95% das casas foram alugadas para o réveillon e também em janeiro. Ano passado, esse percentual estava em 90% para o réveillon e 50% para o mês de janeiro”, conta. A procura cresceu cerca de 50%, segundo ele. Quem mais busca são pessoas de Goiânia, Brasília e Mato Grosso do Sul. “A maioria vem de fora, de lugares onde não tem praia e estão vindo mais famílias, com número mais reduzido. Em casas que dá para 15 pessoas, estão vindo de seis a sete”, comenta.

A corretora Rita Dias também viu o número de ligações aumentar, em torno de 40%. “Hoje, a diária de uma casa boa, com piscina e bem equipada, em alta temporada, não é para qualquer pessoa, porque está em torno de R$ 3 mil. Aumentaram absurdamente os preços”, constata. É tanto que, segundo ela, algumas pessoas têm comprado imóveis na região e colocado para aluguel para terem renda extra. Rita ainda diz que, no fim de semana do réveillon, em Praia do Forte, o pacote chega a R$ 120 mil.

Em dois anos, busca por Litoral Norte dobrou

De acordo com o diretor 2º secretário do Conselho Regional de Corretores de Imóveis da Bahia (Creci-BA), Noel Silva, a busca pelo Litoral NOrte dobrou com a pandemia da covid-19. “De 2019 para 2020, tivemos uma alta de 50% na procura. Já de 2020 para 2021, acredito que tenha crescido mais de 50%. Ou seja, em dois anos, se dobrou a demanda por imóveis na região. São localidades muito procuradas pela qualidade do serviço, dos imóveis e pelas ótimas praias”, afirma Silva.

O aumento de preço, segundo ele, de 20% a 25%, se dá por diversos fatores. “A procura é um componente forte para o aumento de preço, mas o critério para estabelecer esse valor tão alto é a qualidade que o produto oferece. Geralmente, esses imóveis do Litoral Norte são muito bem equipados porque são de uso do proprietário, que resolve alugar para fazer um bom dinheiro”, esclarece o diretor. Ele acredita que, após a pandemia, essa alta procura vai reduzir, mas não tanto. “Vai continuar interessante, porque as pessoas descobriram esse destino, buscando mais qualidade de vida. Devemos voltar ao nível de 2020 e não de 2019”, acrescenta.

Procura aumenta nas plataformas

Na plataforma Rent Brasil, especializada em aluguel de imóveis por temporada no Litoral Norte, a procura cresceu em torno de 20% a 25% comparado ao mesmo período do ano passado. No Booking, as buscas no período aumentaram até 250% em comparação com a média dos últimos seis meses. Já no Airbnb, 773 pessoas pesquisavam acomodação na Costa do Sauípe para o fim de ano. Na OLX, uma das maiores plataformas de compra e venda online, houve alta de 11% nas buscas por esse tipo de imóvel e aumento de 85% nos anúncios desse tipo de locação em novembro de 2021, em comparação a outubro.

O diretor da Rent Brasil, Ivan Arias, relata que só tem casas disponíveis por conta da desistência de última hora de alguns clientes. “Esse ano, o pessoal começou a procurar casa em fevereiro, e, desde outubro, tudo estava cheio. Como surgiram alguns cancelamentos, temos três a quatro imóveis para locar ainda e estamos buscando mais clientes e propriedades”, destaca Arias. Os preços aumentaram cerca de 30 a 40%.

Na plataforma, o destino mais buscado também é a Praia do Forte. Os preços dos imóveis variam de R$ 3.500 a diária a R$ 10 mil - todas com piscina, churrasqueira e serviço de limpeza. Apenas metade dos clientes são da Bahia. “95% dos clientes são brasileiros e metade é de fora da Bahia, de Goiás, São Paulo e Minas Gerais A maioria, cerca de 80% a 90%, é família”, complementa Ivan Arias.

Saiba como fazer negociação segura na internet

Para não ter dores de cabeça na hora de alugar uma casa de temporada no final de ano, é preciso adotar estratégias de negociações seguras desde o início, a fim de evitar golpes e fraudes.

“É importante manter as negociações pelos chats das plataformas, formalizar um contrato de locação, garantir a real existência do imóvel e não realizar o pagamento de taxas antecipadas”, alerta Beatriz Soares, diretora de Produto e Operações da OLX.

“Uma das medidas é analisar o valor da locação com o de imóveis similares e tomar cuidado com ofertas muito atrativas, como preços muito abaixo do praticado”, complementa.

Dicas da OLX:

Busca – Avalie todos os detalhes do anúncio: tipo de imóvel, localização, preço, condições de pagamento, perfil do anunciante, etc. Antes de fechar negócio, pesquise e compare com as ofertas da região, sejam valores de hotéis, pousadas ou outros imóveis. Evite tomar decisões apressadas. Confirme o endereço do anúncio em mapas/satélites online e avalie se o imóvel está de acordo com o anúncio.

Negocie com calma - Não conclua o negócio sem realizar todas as etapas de verificações. Fraudadores costumam tentar acelerar o processo para que a pessoa não preste atenção nos detalhes, normalmente dizendo que há muitas pessoas interessadas no imóvel, ou que é uma oferta imperdível. Prefira manter a negociação pelos chats das plataformas, que são ambientes mais controlados e onde receberá dicas ao longo de toda a jornada de busca e aluguel;

Proprietário ou representante legal - Garanta que o negócio esteja sendo feito pelo proprietário do imóvel ou seu representante legal, assim você tem mais certeza de que as informações que está recebendo são verdadeiras.

Contrato e pagamento – Procure formalizar um contrato na hora da locação com valor jurídico e verifique se os dados condizem com o negociado. Evite realizar pagamento total ou parcial antes de fazer uma verificação sobre as informações anunciadas e confirmar que estão em linha com o que foi descrito pelo anunciante. Combine a entrega das chaves em um local público e com boa circulação de pessoas. Preferencialmente, agende em horário comercial e vá acompanhado de alguém de sua confiança.

Visitação – Após o levantamento prévio de informações, vale se certificar se o anunciante é realmente o proprietário. Nesse sentido, evite qualquer negociação com terceiros. Solicite uma cópia/foto da escritura/IPTU ou comprovante de residência que auxilie na comprovação do real proprietário. Ligue para o condomínio ou para imóveis vizinhos e confirme a veracidade da existência da casa/apartamento e locação (se necessário, busque o telefone na Internet). Solicite o contato de pessoas que já alugaram o imóvel para checar referências do local. Tendo certeza da veracidade das informações, combine uma visita pessoalmente para avaliar as condições do imóvel.

Saiba mais sobre o imóvel - Verifique ainda se todos os itens de lazer estão disponíveis para visitantes. Alguns condomínios com churrasqueira, piscina, sauna, salão de jogos e quadras só permitem a utilização pelo dono do apartamento e seus familiares, o que pode se tornar frustrante. Certifique-se também se há equipamentos básicos como fogão, geladeira, chuveiro quente, ar-condicionado e outros acessórios importantes.

Caso tenha um animal de estimação, confirme se o imóvel que está alugando permite a presença de pets.