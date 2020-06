Procurando algo legal para ler ou ver no seu tempo livre?

O Rádio Sociedade é a revista eletrônica que leva, com carinho, tudo o que você precisa para começar o seu dia de forma positiva e bem informada. Nele, a Cultura sempre está em destaque.



Clique no player e acompanhe, através de conteúdo colaborativo, as dicas de Manu Mayrink, jornalista e youtuber do canal "Alguém Viu Meus Óculos?". Em pauta, a série "Little Fires Everywhere" e o livro "O Perfume das Tulipas", de Maura Palumbo. Ouça aqui.

Rádio Sociedade - desde 1923, presente nas ondas da Rádio MEC. De segunda a sexta-feira, das 7h às 9h. Apresentação: Dylan Araújo e equipe.