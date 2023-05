Professores baianos podem participar de cursos gratuitos sobre tecnologia e educação

Educadores da rede estadual de ensino da Bahia podem participar de seis cursos que os ajudaram no uso de meios digitais em salas de aula. As formações acontecem de forma remota e as inscrições para participar foram abertas na última quarta-feira (16) (se inscreva aqui). São 400 vagas por cursos e o critério de participação se dará por ordem de inscrição. A iniciativa faz parte do 2º Ciclo de Formações em Educação Digital, oferecido pela Secretaria da Educação do Estado da Bahia (SEC), por meio do Instituto Anísio Teixeira.

As formações acontecerão de 6 a 28 de julho de 2023 e terão carga horária de 20 horas. Os cursos disponibilizados são: Crie seu App; Imagine, Modele e Imprima; Redes Sociais na Prática; Formação Continuada em Tecnologias na Educação (Turma 2); Uso Pedagógico da Plataforma Anísio Teixeira; e A Fotografia como Metodologia na Educação.

“A intenção é integrar a comunidade com conceitos de tecnologia digital, como as redes sociais, a fabricação digital e a aprendizagem ativa. Dentro desta perspectiva, a gente consegue conciliar definições muito claras dentro das abordagens pedagógicas, como gamificação, aprendizagem criativa e cultura maker, fortalecendo a jornada de formação dos cursistas", afirmou o coordenador de Aprendizagem Criativa e Cultura Maker do IAT, Arlindo Matheus Santiago de Brito.