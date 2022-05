Programa Expedição Bahia estreia terceira edição

A terceira temporada do programa Expedição Bahia estreia neste sábado (14), às 14h30, na TV Bahia, logo após o Mosaico Baiano. Batizada de Expedição Bahia Extremos, o especial ganha uma prévia sexta, quando os dois primeiros episódios serão exibidos, às 17h, no Cine Metha Glauber Rocha, na Castro Alves, em sessão para convidados.

Nuas duas primeiras viagens, o repórter Sérgio Pinheiro apresenta a Expedição Norte e Expedição Sul. No total, ele percorreu mais de 7 mil quilômetros em quase um ano de trabalho. Nesta terceira temporada a produção foi aos extremos geográficos do estado para misturar paisagens arrebatadoras com esportes de aventura. “Nosso programa tenta mostrar uma Bahia encantadora, mas, para isso, tivemos como principal desafio a distância para chegar a esses locais. O resultado está incrível, conta Sérgio.

No programa de estreia, a caravana pegou a estrada rumo ao Norte do estado. Nas Dunas do São Francisco, em Casa Nova, e na hidrelétrica de Sobradinho, a equipe praticou kitesurf. Em Juazeiro, o desafio foi navegar de canoa havaiana no Rio São Francisco. Já em Campo Formoso, no Parque Boqueirão da Onça, a expedição andou de bike no calor do sertão.

Nos próximos programas, apresentarão o Sul, com aventuras em Abrolhos, Itamaraju e Prado; o Oeste, passando por Luís Eduardo Magalhães, São Desidério e Cocos. E por fim, o Leste, visitando as ilhas de Bom Jesus dos Passos, Maré e Frades, na Baía de Todos-os-Santos. TV Bahia, sábado, às 14h30 e nos dias 21, 28 e 4 de junho.