Programa para quem curte cinema nas manhãs de domingo

Houve um tempo em que os cineclubes eram aqueles lugares onde era certo ver bons filmes, encontrar amantes do cinema e aprender um pouco sobre a sétima arte. Pois é um pouco de tudo isso que está por trás do Cineclube Glauber Rocha, que estreia neste domingo (7), às 10h30, no Cine Metha Glauber Rocha, com a exibição do clássico Alphaville, de Jean-Luc Godard, com ingresso a R$ 5.

Além da homenagem mais que justa ao cineasta baiano Glauber Rocha (1939-1981), ele próprio frequentador dos cineclubes, e a Godard, que nos deixou em setembro do ano passado, a iniciativa também celebra a memória do histórico Cineclube da Bahia, comandado pelo crítico Walter da Silveira nos 50 e 60, lá mesmo na Castro Alves. Pelo espaço circulava cinéfilos apaixonados como Caetano Veloso e o próprio Glauber.

As sessões dominicais serão sempre antecedidas por uma breve apresentação da obra por críticos de cinema e cineastas. Esta semana a tarefa está a cargo do crítico Adolfo Gomes, que divide a curadoria do projeto com os cineastas Cláudio Marques e Marília Hughes.

Cláudio afirma que o Cineclube Glauber Rocha retoma suas atividades visando apresentar o cinema mundial, dando destaque para o cinema dos grandes mestres, mas também o cinema brasileiro e baiano. “Os cineclubes possuem a função de promover a história e a diversidade do cinema. Mas, sobretudo com qualidade”, resume, destacando que as exibições serão sempre em DCP, “melhor formato digital” e também em película.

Produzido em 1965, Alphaville se passa numa cidade comandada pelo computador Alpha 60, que aboliu os sentimentos de seus habitantes. Eddie Constantine vive Lemmy Caution, um agente enviado ao local, com a missão de encontrar o professor von Braun, para convencê-lo a destruir sua criação. No percurso, Natacha (Anna Karina), a filha do professor, lhe ajuda na difícil tarefa. “É um filme repleto de metáforas, simbologias e reflexões sociais. Em Alphaville Godard demonstra, mais uma vez, todo seu apreço pelo cinema norte-americano de gênero”, avalia Cláudio.

Outras obras de Godard serão exibidas na programação, assim como longas de Carlos Saura, Agnés Varda, Luis Buñuel, Victor Erice e Chris Marker. Do cinema baiano já estão confirmados Três Histórias da Bahia, de Edyala Yglesias, José Araripe Jr. e Sérgio Machado (dia 21), Esse Moços, de José Araripe Jr. (25/6) e Pau Brasil, de Fernando Belens (16/7).

O Cineclube Glauber Rocha conta com apoio da Embaixada da França, Institut Français, Instituto Cervantes, Embaixada da Espanha e da AECID y Cooperação Espanhola . E se junta às iniciativas de formação de plateia do espaço, que todos os domingos realiza uma disputada matinê, com ingressos também a R$ 5. O filme deste domingo é a animação Super Mario Bros, de Aaron Horvath e Michael Jelenic. Dá até pra fazer uma dobradinha entre pais e filhos.



PROGRAMAÇÃO DE MAIO

Dia 14/05 - O espírito da Colméia, de Victor Erice

Dia 21/05 - Três Histórias da Bahia, de Edyala Yglesias, José Araripe Jr. e Sérgio Machado

Dia 28/05 - Viridiana, de Luis Bunuel





+++ Diversão no fim de semana

O canto doce de Vanessa da Mata na Concha Acústica

Lançado em março, o álbum Vem Doce embala o novo show de Vanessa da Mata, que se apresenta neste domingo, às 19h, na Concha Acústica do TCA. O trabalho autoral mostra a nova safra de composições da artista, que vai da sensual canção tema à letras mais descontraídas, como Amiga Fofoqueira e Vizinha Enjoada, tudo embalado com como R&B, pop, forró, piseiro e até trap, naquela mistura sofisticada que a cantora faz.

“Vem Doce surgiu de um beat que o Papatinho [produtor do disco] fez e deixou no estúdio. A gente brincou um pouco e ele acabou deixando várias bases. Achei que poderia ser uma música importante para o disco, porque ela é diferente, mas tem minha assinatura. Tem leveza, mas, ao mesmo tempo, não. É uma música que tem uma levada R&B bem abrasileirada”, diz Vanessa a canção.

O show tem direção de Jorge Farjalla e reforça as referências de brasilidade buscadas no álbum. É dividido em três atos, cada um com um cenário fazendo referência a diferentes nomes do modernismo brasileiro, como Oswald de Andrade, Lina Bo Bardi e Hélio Eichbauer.

Ingressos: R$ 140 | R$ 70 (arquibancada) e R$ 200 | R$ 100 (camarote), á venda no Sympla e na bilheteria. Clube CORREIO: 20 % de desconto.

O pernambucano Antônio Nóbrega participa da Flipf neste sábado (6) (Foto: Divulgação)

Festa Literária agita a Praia do Forte

Acontecendo desde quinta-feira, a Festa Literária Internacional da Praia do Forte - Flipf é uma opção de programa para o fim de semana. O evento conta com uma programação extensa, hoje e amanhã, que inclui mesas, contação de história, lançamentos e performances artísticas.

Um dos destaques é a participação do cantor, compositor e violinista pernambucano Antônio Nóbrega, que comanda duas atividades no sábado: às 9h, um workshop para falar de poesia rimada popular na cantoria nordestina, no romanceiro, na literatura de cordel e na música. Às 20h, no Palco Tamar, Nóbrega mostra na prática o resultado de suas pesquisas na cultura popular. A abertura da noite é do grupo cultural Boi Estrela da Praia do Forte. Programação completa do evento no site www.flipf.com.br.





Casa do Benin - A maxixada é o destaque da edição de domingo (7)do evento comandado pelo afrochefe Jorge Washington a partir das 12h na Casa do Benin (Pelourinho). Ele também serve arrumadinho de fumeiro, e maxixada vegana (sem proteína animal). No menu musical, a atração principal será o Pagode com o Marcos Aragão e banda, além do grupo Aula Vaga, formado por professores de colégios e pré-vestibulares de Salvador. Ingresso: R$ 30 (entrada) e R$ 70 (prato).

Roma Negra - O escritor, ator e integrante do Bando de Teatro Olodum Ednaldo Muniz celebra o aniversário de um ano do lançamento do livro Se7e Passos de Ameixa com um sarau domingo (7), às 17h, no Bar Roma Negra, no Pelourinho. O evento contará com participações dos escritores Nelson Maca, Hamilton Borges, Lande Onawale, Giovane Sobrevivente, Fabrícia de Jesus, Cássia Valle e do músico e compositor Jarbas Bittencourt. O livro reúne 70 poemas e foi publicado pela Reaja Editora. Entrada gratuita.