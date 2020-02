Projeto da Ufba promove curso gratuito para formar roteiristas de séries

Já sonhou em trabalhar numa série maratonada por pessoas do mundo todo, como Sex Education, The Walking Dead ou Stranger Things? Seja como ator, diretor ou roteirista, para chegar nesse nível internacional é importante ter uma sólida formação. E pensando nisso que a Estação do Drama, um projeto de extensão da Universidade Federal da Bahia (Ufba), abriu as inscrições para o curso gratuito de formação de roteiristas de séries para televisão.

Essa é a segunda edição do curso Usina do Drama, cujas atividades acontecerão durante os meses de maio e dezembro de 2020, na Faculdade de Comunicação (Facom) da Ufba, em Ondina.

A equipe que promove o curso é formada por roteiristas experientes e professores doutores em comunicação. Os tutores vão compartilhar suas experiências e mostrar os caminhos para formação de qualidade na área de criação de produções seriadas.

No total, são ofertadas 28 vagas, sendo 21 para séries ficcionais live action e outras sete para ficção animada. A formação tem duas etapas: a primeira voltada para a construção do projeto de série e a segunda para elaborar o roteiro. Os cicno melhores projetos participarão do Pitching Pedagógico e apresentarão suas obras para uma banca com nomes de produtoras baianas consolidadas no mercado audiovisual.

Na equipe de tutores de seriados live action estão os roteiristas Gildon Oliveira (A Lei do Riso), Amanda Aouad (Tori, a detetive) e Gustavo Erick (Criativos.Br). No setor de animações, o projeto conta com Marcelo Lima (Galera da Praia). Os workshops compõem 64 horas de atividades e ocorrerão aos sábados, quinzenalmente.

As inscrições gratuitas foram abertas no último sábado (8) e vão até 8 de março. O edital e o link de inscrição podem ser conferidos no portal da Usina do Drama (usina.estacaododrama.com.br).

A-Tevê

A Estação do Drama faz parte do grupo de pesquisa A-Tevê/UFBA, que esse ano ainda promete fornecer outros cursos voltados ao audiovisual, como Narrativa, Construção de Personagens e Gêneros Dramáticos; Construção de Mundos Ficcionais; Modelos de Serialidade; Gestão Audiovisual e Modelo de Negócios; e, Narrativas transmídia.

Além dos cursos, A-Tevê também promove o Labséries, um grupo de pesquisa de análise de séries contemporâneas, como Grey´s Anatomy, Game of Thrones, True Blood, The Flash, entre outras. Os encontros do Labséries acontecem às quintas-feiras, das 17h às 20h, uma vez por mês, também na Facom - Ufba, de abril a dezembro de 2020.