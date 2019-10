Projeto dará aulas gratuitas de futebol feminino; inscrições hoje

Meninas de 7 a 17 anos podem se inscrever nesta segunda-feira (7) no projeto de iniciação esportiva Esporte na Cidade. São 150 vagas gratuitas para aulas de futebol às segundas e quartas-feiras, nos turnos matutino e vespertino. As inscrições são feitas no Estádio de Pituaçu (onde também acontecerão as aulas), só hoje, das 8h às 11h e das 14h às 17h.

Os requisitos são estar acompanhada dos pais ou responsável e apresentar cópias dos seguintes documentos: RG ou certidão de nascimento da aluna; documento de identidade dos pais ou responsável; atestado de matrícula em escola municipal ou estadual; e comprovante de endereço.

O projeto é uma realização da organização social De Peito Aberto, com apoio da Sudesb e patrocínio do Itaú e do SporTV por meio da Lei Federal de Incentivo ao Esporte.

Arturzinho funda um clube no Rio

Ex-jogador e treinador da dupla Ba-Vi, Arturzinho agora é dono do próprio clube. O Centro Esportivo Social Arturzinho (CESA) foi fundado este ano e é o desdobramento de um projeto social que ficou parado por uma década. Já federado, o CESA está disputando a Série C do Campeonato Carioca, que começou domingo (6). A agremiação tem atletas entre as categorias sub-15 e sub-23. Os treinamentos acontecem no Centro de Futebol Zico, no Rio de Janeiro.

‘Agora ninguém me demite’

Presidente e técnico do clube, Arturzinho brinca: “Agora ninguém me demite”. Segundo ele, o objetivo do CESA “não é ser campeão e sim revelar jogador”. O dirigente esteve em Salvador no final de setembro e se reuniu com os presidentes do Vitória, Paulo Carneiro, e do Bahia, Guilherme Bellintani. “Eu queria abertura para fazer testes, para dar visibilidade e credibilidade, pois são clubes de excelência. Fui muito bem recebido”, contou Arturzinho em relação à dupla Ba-Vi.

Ricardo Chaves tem música nova para o Bahia

Ricardo Chaves já se tornou referência de cantor apaixonado pelo Bahia e agora tem como novidade outra música para embalar a torcida na Fonte Nova. Depois de “Vamos, Tricolor”, composta por ele na campanha do acesso de 2010, Ricardo viralizou nas redes sociais na semana passada cantando uma paródia de Se Me Chamar Eu Vou, sucesso do Chiclete com Banana. A letra é do jornalista e fotógrafo Caíque Bouzas, e a novidade foi revelada em primeira mão pelo Blog do Marrom.

Arranjador compôs hits do Chiclete com Banana

Ricardo Chaves não só aceitou o pedido para gravar a voz como convidou para fazer os arranjos o músico Beto Garrido, de hits como 100% Você e Não Vou Chorar, que embalaram os chicleteiros. O refrão da música para os tricolores ficou assim: “Se me chamar eu vou / Pra ver meu Tricolor / Vamos ser campeão / Torcer pro Esquadrão / Eu vou, eu vou, eu vou”. Quarta-feira tem Bahia x São Paulo na Fonte Nova. Será que vai pegar?