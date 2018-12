Protagonista de 'Cidade de Deus' trabalha como motorista de Uber

O ator Alexandre Rodrigues, conhecido por ter dado vida ao personagem Buscapé, protagonista do premiado filme Cidade de Deus, falou sobre a repercussão das redes sociais em resposta ao fato de ele ter se tornado motorista de Uber nos últimos tempos



Na última quinta-feira, 13, a postagem de uma internauta que reconheceu, conversou e tirou uma foto com o ator ao usar o aplicativo viralizou no Twitter.

MANO!!!!!!!!!!!!!



ACABEI DE PEGAR UM UBER COM O BUSCAPÉ DE CIDADE DE DEUS pic.twitter.com/tP9iC9hAhc — dunder mifflin this is pam (@nymphetaminnne) 12 de dezembro de 2018

"Como não estava aparecendo trabalho dentro da minha profissão, no que estudei pra poder fazer a minha vida quase que toda, falei, bom, vou fazer o [plano] B, né? Fazer o quê? Preciso trabalhar, sustentar minha casa", explicou Alexandre em seu Instagram na noite de sábado, 15.Alexandre conta que costuma passar entre oito e nove horas em seu carro diariamente para tirar seu sustento."Sou um cara muito comum, muito pé no chão e faço isso porque é o que tenho pra poder fazer. Se tivesse alguma peça de teatro pra poder dirigir, eu ia dirigir uma peça de teatro. Mas só me sobrou o carro pra dirigir [risos]!"