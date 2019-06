Pub no Rio Vermelho retoma atividades com show de rock nessa sexta (7)

O Barão Night Pub, no Rio Vermelho, retoma suas atividades neste final , depois de um período de pausa.

Na sexta (7), a partir das 22h, se apresentam Velho Dilema, banda de blues e rock que mistura autorais e covers, e The Doc's, também de rock, que trará músicas do seu novo EP e clássicos nacionais e internacionais do estilo. No sábado (8), também começando às 22h, tocam Malcriado Mudo e The Broadcasters.

A entrada é gratuita. O pub fica na Rua João Gomes, 63, próximo a Dinha, no Largo de Santana. Mais informações pelo telefone 3506-0777.