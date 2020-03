Publicitária Liz Passos conta sua história de inspiração em Um Encontro Inesperado

Uma história de superação com uma pitada de bom humor. É assim que pode ser definido o primeiro livro da publicitária e escritora baiana Liz Passos. Ela é autora de Um Encontro Inesperado, que será lançado nesta quinta, em evento na Casa do Comércio. No enredo, um relato bastante pessoal do maior desafio que Liz já enfrentou: a luta contra um câncer, diagnosticado no final de 2015.

“Conto de maneira leve, porque o câncer já é um fator pesado e vemos muitas situações ruins. Então queria mostrar as experiências positivas que tive, já que as histórias positivas são tão pouco compartilhadas”, conta Liz, que é Editora de Conteúdo na área de Programação da TV Bahia.

Apesar deste ser o primeiro livro de Liz, a escrita sempre a acompanhou. A relação teve início quando, depois de passar por uma separação, ela encontrou um resgate no hábito de criar. Daí veio a ideia e a realização do blog Coisas da Liz, onde tratava sobre relacionamentos. Pouco tempo depois, a recompensa pelo tempo investido nessa terapia veio com o prêmio top blog, em 2014, de melhor blog na categoria.

A publicitária lutou contra o câncer entre 2015 e 2016 (Foto: Divulgação)

Na obra atual, escrita em primeira pessoa, o leitor consegue se aproximar bastante da situação, entendendo o que Liz passava, já que o livro foi escrito durante o tratamento, que durou pouco mais de seis meses. Entre uma sessão e outra da quimioterapia, o livro crescia. Mesmo tendo que parar algumas vezes por conta do “tratamento muito pesado”, explica.

Mas a experiência de ler Um Encontro Inesperado não fica apenas em observar e entender a superação de Liz. Ela mesma classifica o momento como um divisor de águas em sua vida, um antes e depois, que ensinou lições a ela, e que agora pode ensinar a quem está lendo. “Eu coloquei tudo o que vivi. Não é um livro só para quem tem ou teve câncer, mas para todo mundo. Sobre como encarar a vida e seu comportamento diante das situações”, afirmou.

Hoje, quatro anos depois do tratamento contra o Linfoma Não-Hodgkin - tipo de câncer que atinge o sangue e o sistema linfático - Liz olha para trás e vê o quanto mudou em suas relações pessoais e profissionais. A publicitária se diz muito mais feliz e realizada no seu trabalho, e que se sente “muito mais completa” atuando na área da comunicação.

O quê: lançamento do livro Um Encontro Inesperado, de Liz Passos

Quando: Amanhã, às 19h

Onde: Restaurante Senac / Casa do Comércio (av. Tancredo Neves, Pituba)

Valor: R$45. Editora Solisluna (112 páginas).





