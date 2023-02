Quatro suspeitos de tráfico e homicídio são mortos pela PM em Salvador

Quatro suspeitos foram mortos pela Polícia Militar na manhã desta quinta-feira (2), na localidade do Alto do Canjira, na região da Avenida Vasco da Gama. Os homens pretendiam ir para a festa de Iemanjá, no Rio Vermelho, para praticar crimes, segundo a polícia. Na ação foram apreendidos uma metralhadora e três revólveres calibre 38.

O grupo armado foi descoberto durante patrulhamento no entorno da festa de Iemanjá. Equipes da Companhia Independente de Policiamento Tático (CIPT)/ Rondesp Atlântico receberam informações de que bandidos se preparavam para seguir para a festa.

Quando chegaram ao locai indicado, os PMs encontraram os suspeitos armados, que começaram a atirar ao notar a chegada dos policiais, segundo a corporação. Houve uma intensa troca de tiros no local.

Ao final, quatro dos suspeitos estavam caído ao chão e foram levados para o Hospital Geral do Estado (HGE), onde todos tiveram a morte constatada. Um deles, diz a polícia, é apontado como líder do tráfico no Alto do Canjira.

Os homens são acusados ainda de envolvimento em um homicídio no dia 26 de janeiro, também no Alto do Canjira, além de sequestro e roubos utilizando o aplicativo de vendas OLX, na região da Santa Madalena.

“Estamos atentos e com ações focadas contra a criminalidade. Seguimos com o policiamento reforçado para garantir a tranquilidade da população”, diz o major Valdino, comandante da Rondesp Atlântico.



Além das armas de fogo, foram encontradas drogas com o grupo. Todo o material apreendido foi encaminhado para a Corregedoria Geral da PM, onde a ocorrência foi registrada. A polícia não informou se outros envolvidos no tiroteio conseguiram escapar.