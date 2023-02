Que venha o próximo! Confira as datas do Carnaval de 2024

O Carnaval de 2023 mal acabou e já está deixando saudade nos corações dos foliões. Nada mais justo do que já saber quais serão as datas da folia do próximo ano e ir se planejando, seja para os amantes da muvuca que querem ir atrás do trio ou os amantes do sossego que querem viajar.

Faltam exatos 349 dias para o Carnaval de 2024. A festa vai acontecer logo no início de fevereiro. A Quinta-Feira de Carnaval, dia oficial da abertura, será no dia 8. A Quarta-Feira de Cinzas, portanto, no dia 14.

Como o pré-Carnaval já faz parte do pacote, vale destacar as datas das festas que antecedem a abertura. O Fuzuê (sábado) acontece dia 3 e o Furdunço (domingo) dia 4. O Pipoco, com Léo Santana, fica então para o dia 6, na terça-feira. Na quarta, dia 7, tem o tradicional desfile das bandinhas e fanfarras no circuito que vai do Farol da Barra até o Morro do Cristo.

Também vale lembrar que o prefeito de Salvador, Bruno Reis, prometeu pensar sobre a possibilidade de incluir a segunda-feira, que ano que vem será dia 5 de fevereiro, na programação do pré-Carnaval. É o único dia ainda sem atrações oficiais.

