Queen Latifah vai viver a vilã Úrsula em especial da Pequena Sereia

Depois da confirmação da live-action da Pequena Sereia nos cinemas, o canal americano pertencente a Disney, ABC, divulgou na última segunda (5) que fará um musical para TV do famoso filme infantil.

Segundo a revista Variety, a atriz Queen Latifah vai interpretar a vilã Úrsula. Auli'i Cravalho, que deu voz a personagem Moana, fará Ariel e o cantor jamaicano Shaggy, vai interpretar o caranguejo Sebastian. O restante do cast ainda não foi anunciado.

Confirmando a informação, a atriz fez um publicação na sua conta no Instagram

O musical vai contar com as músicas da versão original da animação de 1989 e da versão original da Brodway composta por Alan Menken, que ganhou um Tony Awards, premiação mais importante do teatro nos Estados Unidos.

O especial, que vai ser o primeiro musical ao vivo feito pela ABC, está previsto para ir ao ar no dia 5 de novembro deste ano e vai contar com a participação dos produtores de A Bela e a Fera