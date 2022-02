Quem sabe faz o corre: personal fatura R$ 70 mil com studio especializado em corrida

Quem se movimenta, se transforma. Essa não é apenas uma frase motivacional para que alguém decida, agora mesmo, começar a cumprir a promessa feita na virada do ano de ser mais fitness ou buscar qualidade de vida. Bom, mas vai dizer muita coisa sobre o quanto o educador físico Vinny Lago precisou suar para pegar visão e reverter a perda dos 15 alunos que atendia, lá no início da pandemia, quando houve a necessidade do isolamento social.

“Trabalho com isso há 20 anos. Quando a pandemia chegou, me vi desamparado, perdido. Tinha apenas o serviço de personal, então, fiquei sem ninguém. Na primeira semana, fiquei um pouco no desespero, porque tinha contas para pagar. Mas não podia parar. Precisava pensar em algo que pudesse inovar, me reinventar no tempo real que estávamos vivendo”.

Por incrível que pareça, foi depois de um sonho que Vinny enxergou a rota que deveria correr. “Foi algo muito real. Quando Deus dá a visão, ele dá a provisão. Sonhei com um empreendimento e fui para cima. Assim, montei o Studio de Corrida. Não tinha um lugar aqui em Salvador e na Bahia voltado só para corrida. Vi também o crescimento de praticantes de corrida na rua, as pessoas com medo da covid, de treinarem em locais fechados. E elas estavam se lesionando, sofrendo com dores articulares e musculares. Avancei e segui”, conta.

Em menos de um ano, o Studio de Corrida Vinny Lago (@studiovinny), localizado no bairro da Pituba, fatura R$ 70 mil por mês e atende a 80 alunos em serviços como planilha de corrida, treinamento funcional online, massagem desportiva, treinamento funcional presencial, personal trainer e avaliação funcional e biomecânica da corrida (a maneira como as pessoas correm).

A depender da atividade, os preços variam de R$ 150 (massagem) até R$ 600 (avaliação). "O perfil do público do studio é de atletas multi-esportes – triathlon, natação, ciclismo, vela – e também de pessoas em busca de melhorar a qualidade de vida, que sofrem com dores e desconfortos no joelho e na coluna e querem fazer atividade física de uma forma saudável, sem processo cirúrgico. Mas a gente já vê também um nicho de pessoas buscando o nosso método para emagrecer e perder peso”, constata o empresário.

Comparado a um clube de corrida ou uma academia, o educador físico explica que a diferença do studio está na preparação para corrida de rua, sem dor e risco de lesão, além de potencializar a performance dos atletas. Vinny chega a correr, por semana, de 60 km a 80 km.

“Um clube de corrida, por exemplo, foca mais no treinamento de preparar o aluno fisicamente para correr 5, 10, 21, 42 km. Já no studio, eu ajusto o padrão biomecânico e identifico os possíveis desequilíbrios articulares que ele tem e, consequentemente, também ofereço o fortalecimento de toda a musculatura envolvida na prática da corrida. Com isso, esse atleta termina ficando fortalecido e minimizando os riscos de dores e desconforto”, destaca.

Maratona de expansão

O Studio de Corrida se prepara agora para dar passos mais largos. Vinny deve inaugurar, no próximo mês, a Clínica de Fisioterapia Desportiva Vinny Lago. Ele também já patenteou o método que criou para ser vendido daqui para frente. Nos planos do educador físico, estão ainda a abertura de uma Clínica de Estética até o fim do primeiro semestre.

“Você precisa ser perseverante, otimista e ambicioso para conquistar seu espaço. Precisa ser intencional. Todo dinheiro está sendo retido para avançar e crescer mais e mais, fazendo a marca Vinny Lago expandir dia após dia”.

O crescimento rápido do negócio surpreendeu. “O trabalho em home office é mais um fator que acabou favorecendo a demanda. Isto por que trouxe muito sedentarismo, as pessoas estão muito paradas, engessando as articulações por estarem uma boa parte do tempo sentadas, sofrendo de dores na lombar”, afirma.

E todo mundo pode correr? Sim, desde que seja feito um trabalho de fortalecimento muscular antes, como recomenda Vinny: “O trabalho de força, de estruturação é fundamental, porque não podemos esquecer que quem rege a parte esquelética são os músculos. Eles são os amortecedores naturais, assim como os ligamentos e tendões que precisam estar fortalecidos. Mas, sem dúvida, a corrida é um esporte maravilhoso”.

Como alguém que já correu (e muito) por Salvador, o educador físico pontua alguns lugares ideais para quem quer começar. “A gente tem uma orla incrível. Eu gosto muito da parte da Pituba. Na Barra, apesar de ser um lugar com uma paisagem linda, os pisos são muito irregulares e isso promove o aumento dos riscos de lesões. O Campo Grande, a Praça Aquarius e a orla de Itapuã são lugares mais planos, em que também dá para correr com tranquilidade”, completa.

***

DICAS DE VINNY

. Tenha visão, ideias, sonho “Sem ação, tudo fica como está. Aprender a viver o processo para acessar o propósito. Ou seja, saber onde o seu negócio quer chegar”.

. Não dá para correr nas redes sociais “Postagens técnicas e motivacionais colocaram o studio de corrida em outro estágio”.

. Tratar o cliente como se fosse único “Quando se trabalha com atividades que promovem a qualidade de vida e o bem-estar das pessoas, cada um tem que ser tratado como se fossem os nossos próprios pais. É estar totalmente imerso caso a caso”



QUEM É

Vinny Lago é educador físico com especialização em Treinamento Desportivo, Biomecânica da Corrida e Fisiologia do Exercício Clínico. Criador do Studio de Corrida, Vinny Lago também é triatleta (4x ironman) e ex-integrante da Seleção Brasileira de Triathlon.