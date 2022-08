Quer ser um influenciador digital? Veja seis dicas para fazer fama e dinheiro

Em 2019, a estudante de direito Elizabeth Menezes Galvão, 30, começou a atuar como modelo para uma loja de roupas e, pouco a pouco, viu o número de seguidores no Instagram aumentar de tamanho. Hoje, Liz Menezes (@lizmenezes) vive da sua atuação como influenciadora digital, produzindo conteúdo de moda através de look do dia e provadores em lojas do segmento.

Liz Menezes hoje vive da profissão de influenciadora, mas reconhece que é uma atuação que exige, estudo, atualização dedicação e muita responsabilidade (Foto: Abnner K/Divulgação)

“Meu maior desafio é conciliar papel de mãe, dona de casa com meu trabalho de influenciadora”, diz.

Liz alcançou a meta almejada por 75% dos jovens brasileiros, segundo uma recente pesquisa realizada pela startup de marketing de influência INFLR. A atuação é uma das mais desejadas atualmente por unir receitas financeiras a um estilo de vida que gera interesse de milhões de pessoas.

Entre a Geração Z, “inspirar pessoas” é o motivo principal que faz os jovens terem interesse em se tornarem influenciadores digitais, é o que revela o levantamento realizado com 3.100 brasileiros pela INFLR, entre os meses de dezembro e janeiro. 64% dos jovens afirmaram ter interesse em “remuneração pela opinião”.

Esse movimento é impulsionado pelo momento em que as marcas vivenciam, de buscarem mais identificação com a voz dos consumidores, integrando o próprio público alvo na estratégia de divulgação, criando laços não apenas com grandes influenciadores, mas também, investindo em micro influenciadores que geram uma mensagem mais próxima de suas redes em uma experiência de produto mais customizada e realista.

Fama democrática

Para Thiago Cavalcante, sócio diretor da INFLR, o trabalho de influenciador digital tem despertado nos jovens o perfil colaborativo, em que podem contribuir com marcas e também com suas redes, agregando valor a produtos com suas opiniões e tornando-se referências entre amigos, famílias e admiradores.

“A internet democratizou a ‘fama’, dando oportunidade de não apenas uma celebridade de novela ser relevante, mas sim, qualquer pessoa que saiba utilizar as ferramentas ao seu favor. Hoje, um estudante de colégio pode ser remunerado por suas opiniões em uma campanha que tenha sinergia com o público estudantil”, diz.

Thiago Cavalcante ressalta a democratização que o marketing de influência trouxe para o universo da fama, mas destaca a necessidade de ser autêntico (Foto: Divulgação)

Cavalcante ressalta que antes do marketing de influência, as marcas precisavam utilizar mídias de grande alcance, em horários específicos para atingir determinados perfis. “Hoje, é possível multi segmentar a entrega do mesmo conteúdo em canais específicos que conversam diretamente com o target e alcançar até 100% da base do perfil do influenciador”, destaca o especialista.

Profissional

O Consultor de Comunicação e CEO da Wil Machado Assessoria Criativa, Wil Machado afirma que para se tornar um influenciador digital é descobrir do que se gosta e de como poderia inspirar as pessoas. “Acredito muito que antes de fazer qualquer coisa por fazer no digital, é preciso pensar no que realmente você gosta de fazer. As pessoas gostam de autenticidade e qualquer coisa que vá de encontro ao contrário com certeza tem prazo de validade”, orienta.

Wil Machado reforça a importância de ser autêntico na produção de conteúdos no mundo digital para quem quer ser influenciador (Foto: Divulgação)

Wil reforça que o mercado do marketing de influência se tornou um negócio que chega a movimentar até bilhões anualmente. “Mas ele passa a ser um negócio quando se encara como tal. Alguém que realmente analisa o mundo da influência como uma possibilidade de crescimento, de fazer carreira, de se posicionar como uma referência no mercado”, afirma.

O consultor garante que o sucesso no mundo dos influenciadores não é alcançado com a reprodução de coisas que já são feitas. “Autenticidade é o que vai tornar você único em algo. Estudar o mercado onde se atua é totalmente diferente de copiar as pessoas, é importante analisar as tendências que estão em alta e entender como e onde elas se encaixam no perfil”, esclarece. Para Machado, aplicar qualquer modinha do momento à sua marca não é o caminho do sucesso.

Outra dica do consultor é não abrir mão dos contratos formais e só acertar parcerias depois que esses detalhes estejam fechados. “Confesso que ao longo da minha carreira já fechei diversos trabalhos no famoso ‘acordo de boca’ e estava completamente errado em todas as vezes. A parte formal é extremamente importante para a clareza do trabalho acordado e todos os seus detalhes”, complementa.

Wil Machado lembra ainda que, como é um universo onde muitas das parcerias podem surgir no momento e algumas empresas desmarcam em cima da hora, um planejamento financeiro deve sempre ter essas situações ‘em aberto’. “Poucas empresas estão dispostas a acreditar no trabalho do influenciador a longo prazo, na construção de uma história da marca junto ao influencer, então isso acaba implicando bastante num planejamento financeiro.





O beabá do influenciador

1. Seja autêntico;

2. Não caia na armadilha de demonstrar algo que não se é, essa é a maior pegadinha das redes sociais e quem quer levar isso como profissão deve evitar esse erro;

3. Mostrar seu jeito de ser, seu dia a dia, compartilhar o que é relevante para você sempre vai atrair alguém pela veracidade dos seus fatos;

4. Os maiores influenciadores atuais são os que compartilham suas essências;

5. O mundo da influência não se limita apenas a pessoas. Cachorros, gatos, plantas, desenhos animados e avatares já são exemplos de influenciadores digitais;

6. Para um perfil alcançar o valor de R$5 mil em campanhas mensais, tido como um valor acima da renda média do Brasil em 2021 e que pode ser considerado um bom salário, o influenciador precisa ter em torno de 30 a 100 mil seguidores.