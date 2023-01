'Quero uma cultura sustentável': Pedro Tourinho traça objetivos à frente da Secult

O soteropolitano Pedro Tourinho começou, nesta segunda-feira (16), a trilhar um caminho que grandes nomes da cultura já fizeram. Saiu do segmento privado para pensar cultura na gestão pública. Isso porque ele foi anunciado como titular da Secretaria de Cultura e Turismo (Secult) de Salvador pelo prefeito Bruno Reis.



A nomeação dele, junto a de 14 colegas de gestão, foi anunciada em coletiva de imprensa no bairro do Rio Vermelho, em Salvador. Formado em comunicação social, Pedro Tourinho é também especialista em entretenimento e mídia. Tem histórico de trabalho, inclusive, na Rede Globo.

Para além disso, o novo titular da Secult tem um trabalho reconhecido na gestão de carreiras de artistas como Anitta, Regina Casé e Bruno Gagliasso. Dono da agência de comunicação SOKO, uma das mais reconhecidas do país, ele tem décadas de atuação no setor cultural privado.

Sobre a nova jornada pela gestão pública à frente da Secult, ele concedeu entrevista para a reportagem:

O que um empresário pode trazer de positivo para a gestão pública em cultura?

"Enquanto se está desenvolvendo projetos no meio privado, você consegue pensar em soluções, agir com uma amplitude que, às vezes, o segmento público não tem. Agora, eu vou tentar aqui sintonizar essas duas coisas e fazer a diferença. Estou muito focado em resultado, em fazer a cidade chegar mais próximo do seu destino original, que é ser a grande rainha do Atlântico Sul na cultura", fala.

Qual é o maior desafio para colocar Salvador nesse lugar?

"Eu acho que turismo em Salvador é a cultura, uma atividade econômica que a gente precisa explorar. Eu quero uma cultura sustentável, onde possam viver disso. O grande desafio vai ser criar uma base para termos sustentabilidade e todo mundo possa viver, produzir, ter seu reconhecimento e impactar na cidade a partir da cultura que produz", projeta.

Por que 'mudar de lado' na produção e construção da cultura?

"Meus negócios e minha vida inteira sempre se pautaram em cultura e entretenimento. Poder colaborar com isso na cidade em que eu nasci é um grande privilégio e um investimento de tempo. Meu maior desafio, pessoalmente, vai ser navegar no serviço público. É outra velocidade, outros ritos que para mim são muito diferentes e quero conhecer e me adaptar" diz.

Tem um foco específico da sua gestão na Secult?

"Cultura para mim é identidade. Vou lidar com os grupos identitários, fomentar o poder criativo da população baiana. Da população negra baiana, principalmente. Meu foco é conseguir trazer mais recursos e elementos para poder tornar a população mais próspera e que a identidade seja mais reconhecida. Isso traz turistas, negócios e projetos", explica.

Qual o legado que você quer deixar na saída da pasta?

"Eu quero que o povo de Salvador se sinta mais dono da identidade da cidade. Que o povo do Centro Histórico e da periferia se sinta assim e veja como isso gera negócios, prosperidade e força para essa população que, muitas vezes, olha para a gestão pública e não se reconhece", finaliza.

Como seus colegas nomeados nesta segunda-feira, Pedro Tourinho assume a Secult no próximo dia 1° de fevereiro.