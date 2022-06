Radialista Marinho Júnior é agredido por torcedor do Vitória no Barradão

O radialista Marinho Júnior, da rádio Metrópole, foi agredido por um torcedor do Vitória após o final do Bavi que decidiu o Baianão sub-20 na noite desta quarta-feira (29), no Barradão. O profissional foi agredido enquanto transitava pela região do estádio onde fica localizada a torcida uniformizada Os Imbatíveis.

Nas redes sociais, o radialista comentou o episódio e fez questão de ressaltar que foi uma "atitude isolada de um indivíduo não representa a torcida do Vitória."

O Vitória repudiou as agressões sofridas pelo repórter. "O Esporte Clube Vitória lamenta as agressões sofridas ao profissional de imprensa Marinho Júnior. Reiteramos nosso posicionamento contra a violência e deixamos claro que isso não faz parte da nossa rivalidade. Toda nossa solidariedade ao profissional", escreveu o clube no Twitter.

O Bahia também prestou solidariedade ao profissional. "O Tricolor vem a público lamentar e repudiar as agressões inclusive físicas sofridas por um profissional de imprensa setorista do Bahia, no exercício de sua função, por torcedores rivais, na final do sub-20 no Barradão. É preciso saber perder. Nossa solidariedade, Marinho Júnior", diz a nota.