Rafa Brites fala sobre motivos de saída da Globo

A apresentadora Rafa Brites falou sobre sua saída da Globo, ocorrida em março deste ano, em entrevista ao Luciana By Night.



"Não estava satisfeita com a empresa em si. Ela é maravilhosa, mas eu não estava falando sobre o que realmente queria falar, que era desenvolvimento pessoal, autoestima e autoliderança", explicou.



Na sequência, prosseguiu: "Não tinha espaço para isso, até porque eles têm que agradar a um País inteiro. Então, acabei pedindo [demissão] e depois eles me dispensaram".



Casada com Felipe Andreoli, apresentador da Globo, e mãe de Rocco, nascido em 2017, Rafa Brites também falou sobre aumentar a família: "Quero engravidar de novo, em breve".



Na Globo, Rafa passou por programas como Mais Você, Superstar e Os Melhores Anos de Nossas Vidas.



A entrevista de Rafa Brites ao Luciana By Night vai ao ar nesta terça-feira, 10, às 22h45, na RedeTV!.