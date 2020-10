Raio-x das contratações: veja quem se deu bem na janela europeia

Sem chance de novos reforços. Com o fechamento da janela europeia de verão na noite de segunda-feira (5), os clubes que não contrataram terão que esperar até a edição de inverno para melhorar o time e repor peças na temporada 2020/21.

E como em todos os anos, alguns clubes se destacam por abrir os cofres e contratar um pacotão de jogadores, já outros foram mais cautelosos e miraram apenas em peças específicas. Mas também tiveram grandes clubes europeus que pouco se movimentaram e deixaram de contratar.

Para você não ficar perdido e começar a temporada europeia ligado nos melhores elencos, o CORREIO fez um raio-x das principais contratações e classificou os clubes em quatro categorias, que dependem do desempenho deles na janela. Confira as listas.



Abriu o cofre

São os clubes que não pouparam dinheiro para reforçar o elenco. Alguns times menores, com bem menos poder de investimento do que gigantes da Europa, surgem nessa lista pela presença firme nesse mercado. Confira quem se destacou.

Foto: Reprodução





1- Chelsea

Soma: € 247,20 milhões

Média de idade dos reforços: 25 anos

Contratações de destaque:

Kai Havertz - € 80 milhões

Posição: meia central

Idade: 21 anos

Clube de origem: Bayer Leverkusen

Timo Werner - € 53 milhões

Posição: centroavante

Idade: 24 anos

Clube de origem: RB Leipzig

Hakim Ziyech - € 44 milhões

Posição: ponta-direita

Idade: 24 anos

Clube de origem: Ajax

Outros destaques: Ben Chilwell (€ 50,2 milhões); Thiago Silva (sem custos) e Edourad Mendy (€ 24 milhões)





2- Tottenham

Soma: € 98,40 milhões

Média de idade dos reforços: 25,3 anos

Contratações de destaque:

Sérgio Reguilón - € 30 milhões

Posição: lateral-direito

Idade: 23 anos

Clube de origem: Real Madrid

Gareth Bale - sem custos

Posição: ponta-direita

Idade: 31 anos

Clube de origem: Real Madrid

Carlos Vinícius - empréstimo

Posição: atacante

Idade: 23

Clube de origem: Benfica

Outros destaques: Matt Doherty (€ 16, 8 milhões); Höjbjerg (€ 16,6 milhões); Joe Hart (sem custo)





3- Leeds United

Soma: € 105,20 milhões

Média de idade dos reforços: 23 anos

Contraatações de destaque:

Rodrigo - € 30 millhões

Posição: atacante

Idade: 29

Clube de origem: Valência

Raphinha - € 17 milhões

Posição: ponta-direita

Idade: 23

Clube de origem: Rennes

Hélder Costa - € 17, 2 milhões

Posição: ponta-direita

Idade: 26

Clube de origem: Wolves

Outros destaques: Diego Llorente (€ 20 milhões); Koch (€ 13 milhões) e Meslier (€ 6,5 milhões)





4- Rennes

Soma: € 71 milhões

Média de idade dos reforços: 22,2 anos

Contratações de destaque:

Jérémy Doku - € 26 milhões

Posição: ponta-direita

Idade: 18

Clube de origem: Anderlecht

Serhou Guirassy - € 15 milhões

Posção: centroavante

Idade: 24 anos

Clube de origem: Amiens

Martin Terrier - € 12 milhões

Posição: ponta-esquerda

Idade: 23 anos

Clibe de origem: Lyon

Outros destaques: Dalbert (empréstimo); Daniele Rugani (empréstimo) e Alfred Gomis (€ 10 milhões)





5- Juventus

Soma: € 110,20 milhões

Média de idade dos reforços: 22,7 anos

Contratações de destaque:

Arthur - € 72 milhões

Posição: volante

Idade: 24 anos

Clube de origem: Barcelona

Álvaro Morata - empréstimo

Posição: centroavante

Idade: 27 anos

Clube de origem: Atlético de Madrid

Federico Chiesa - empréstimo

Posição: ponta-direita

Idade: 22

Clube de origem: Fiorentina

Outros destaques: Rolando Mandragora (€ 10,7 milhões) e Weston McKennie (empréstimo);





Benfica

Soma: € 98,50 milhões

Média de idade dos reforços: 25,7 anos

Contratações de destaque:

Éverton Cebolinha - € 20 milhões

Posição: ponta-direita

Idade: 24 anos

Clube de origem: Grêmio

Pedrinho - € 18 milhões

Posição: meia

Idade: 22 anos

Clube de origem: Corinthians

Darwin Nuñez - € 24 milhões

Posição: centroavante

Idade: 21 anos

Clube de origem: Almería

Outros destaques: Nicolás Otamendi (€ 15 milhões); Luca Waldschmidt (€ 15 milhões) e Gilberto (€ 3 milhões)





Boa Mira

Aqui estão os clubes com a mira afiada no mercado de futebol. Independentemente do valor investido, a ideia foi contratar de forma precisa, em setores carentes ou levando atletas que agreguem a um setor específico. Sem exageros.

Foto: Reprodução

1- Liverpool

Soma:€ 79,70 milhões

Média de idade dos reforços: 22,6 anos

Contratações de destaque:

Thiago Alcântara - € 22 milhões

Posição: volante

Idade: 29

Clube de origem: Bayern de Munique

Diogo Jota - € 44,7 milhões

Posição: ponta-direita

Idade: 23 anos

Clube de origem: Wolves

Konstantinos Tsimika - € 13 milhões

Posição: lateral-direito

Idade: 24 anos

Clube de origem: Olympiacos





2- Bayern de Munique

Soma: € 64,00 milhões

Média de idade dos reforços: 24,1 anos

Contratações de destaque:

Leroy Sané - € 45 milhões

Posição: Ponta-esquerda

Idade: 24 anos

Clube de origem: Manchester City

Douglas Costa - empréstimo

Posição: ponta-esquerda

Idade: 30 anos

Clube de origem: Juventus

Chuopo Moting - sem custo

Posição: centroavante

Idade: 31 anos

Clube de origem: PSG

Outros destaques: Marc Roca (€ 9 milhões); Bouna Sarr (€ 10 milhões)





3- Atlético de Madrid

Soma: € 90 milhões

Média de idade dos reforços: 23,5 anos

Contratações de destaque:

Luís Suarez - € 90 milhões

Posição: centroavante

Idade: 33 anos

Clube de origem: Barcelona

Lucas Torreira - empréstimo

Posição: volante

Idade: 24 anos

Clube de origem: Arsenal





4- Lyon

Soma: € 33,25 milhões

Média de idade dos reforços: 22,7 anos

Contratações de destaque:

Lucas Paquetá - € 20 milhões

Posição: meia

Idade: 23 anos

Clube de origem: Milan

Ekambi - € 13 milhões

Posição: centroavante

Iadade: 27 anos

Clube de origem: Villarreal





Discreto

Algumas contratações, mas nada que chame muito a atenção. Alguns clubes não foram tão ofensivos nesta janela de transferências e levaram atletas para compor o elenco, ou apenas aproveitaram os que estavam em fim de contrato. Destaque para alguns nomes jovens, que até então são promessas no futebol europeu.

Foto: Reprodução

1- PSG

Soma: € 61 milhões

Média de idade dos reforços: 22,8 anos

Contratações de destaque:

Mauro Icardi - € 55 milhões

Posição: centroavante

Idade: 27 anos

Clube de origem: Inter de Milão (estava emprestado ao PSG)

Danilo Pereira - empréstimo

Posição: volante

Idade: 29 anos

Clube de origem: Porto

Rafinha - sem custos

Posição: meia

Idade: 27 anos

Clube de origem: sem clube

Outros destaques: Florenzi (emprestado); Moise Kean (emprestado)

2- Borussia Dortmund

Soma: € 48 milhões

Média de idade dos reforços: 22,8 anos

Contratações de destaque:

Jude Bellingham - € 23 milhões

Posição: meia

Idade: 17 anos

Clube de origem: Birmingham

Reinier - empréstimo

Posição: meia

Idade: 18 anos

Clube de origem: Real Madrid

Emre Can - € 25 milhões

Posição: volante

Idade: 27 anos

Clube de origem: Juventus (estava emprestado ao Borussia Dortmund)





3- Manchester United

Soma: € 83,50 milhões

Média de idade dos reforços: 25,7 anos

Contratações de destaque:

Donny van de Beek - € 39 milhões

Posição: volante

Idade: 23

Clube de origem: Ajax

Cavani - sem custo

Posição: centroavante

Idade: 33 anos

Clube de origem: sem clube

Alex Telles - € 15 milhões

Posição: lateral-esquerdo

Iadade: 27 anos

Clube de origem: Porto

Outros destaques: Facundo Pellistri (€ 8,5 milhões); Amad Diallo (€ 21 milhões)





4- Manchester City

Soma: € 156,80 milhões

Média etária dos reforços: 21,4 anos

Contratações de destaque:

Ferrán Torres - € 23 milhões

Posição: ponta-direita

Idade: 20 anos

Clube de origem: Valência

Rúben Dias - € 68 milhões

Posição: zagueiro

Idade: 23 anos

Clube de origem: Benfinca

Nathan Aké- € 45,3 milhões

Posição: zagueiro

Idade: 25 anos

Clube de origem: Bournemouth





5- Arsenal

Soma: € 86 milhões

Média etária dos reforços: 25,7 anos

Contratações de destaque:

Thomas Partey - € 50 milhões

Posição: volante

Idade: 27 anos

Clube de origem: Atlético de Madrid

Willian - sem custos

Posição: ponta-direita

Idade: 33 anos

Clube de origem: Chelsea









5- RB Leipzig

Soma: € 33,00 milhões

Média de idade dos reforços: 20,6

Contratações de destaque:

Alexander Sorloth - € 20 milhões

Posição: centroavante

Idade: 24 anos

Clube de origem: Crystal Palace

Justin Kluivert - empréstimo

Posição: ponta-direita

Idade: 21 anos

Clube de origem: Roma





6- Olympique Marselha

Soma: € 13 milhões

Média de idade dos reforços: 21,6 anos

Contratações de destaque:

Luis Henrique - € 8 milhões

Posição: ponta-direita

Idade: 18 anos

Clube de origem: Botafogo/Três Passos

Álvaro González - € 4 milhões

Posição: zagueiro

Idade: 30 anos

Clube de origem: Villarreal (estava emprestado ao Olympique Marselha)

Yuto Nagatomo - sem custos

Posição: lateral-esquerdo

Idade: 33 anos

Clube de origem: Galatasaray





Decepcionou

Nessa categoria entram os clubes que deixaram a torcida decepcionada com a atuação no mercado de transferência. E o principal exemplo, claro, é o Barcelona. O discurso de reconstrução não caminha na mesma direção das atitudes do clube catalão. A lista ainda conta com outros dois representante espanhóis.

Foto: Reprodução

1- Barcelona

Soma: € 126,50 milhões

Média de idade dos reforços: 25,4 anos

Contratações de destaque:

Pjanic - € 60 milhões

Posição: volante

Idade: 27 anos

Clube de origem: Juventus

Francisco Trincão - € 31 milhões

Posição: ponta-direita

Idade: 20 anos

Clube de origem: Braga

Sergiño Dest - € 21 milhões

Posição: lateral-direito

Idade: 19 anos

Clube de origem: Ajax





2- Real Madrid

Soma: zero





3- Valência

Soma: zero









*com orientação do editor Herbem Gramacho

**valores retirados do site Transfermarkt.com.br