Raio-X: Vitória leva a melhor no retrospecto contra o Ceará

A estreia do Vitória na Copa do Nordeste foi com o pé direito: ganhou do Santa Cruz por 2x0 no Barradão, no último sábado (27). Agora, é a hora de encarar, pela segunda rodada, um adversário que tem sido uma pedra no sapato nos últimos tempos, o Ceará. Mas, apesar dos resultados ruins recentes, o histórico mostra que o Leão tem ligeira superioridade no confronto.

Os dois times já se enfrentaram 36 vezes em partidas oficiais, de acordo com as estatísticas do site oGol. O rubro-negro ganhou 12 vezes, o que representa 33% dos jogos. Já o Vovô venceu 11 jogos (31%). Os outros 13 terminaram empatados.

O próximo encontro será neste sábado (6), às 16h, no Castelão, em Fortaleza. Por lá, os números são mais favoráveis para o Ceará, com margem também pequena: o anfitrião ganhou seis vezes (38%), e o Leão se deu melhor cinco (31%). Nas outras cinco partidas, empates.

Já quando está em casa, o Vitória é quem mais ganhou. Em 20 compromissos como mandante, 7 triunfos do Leão (35%) contra 5 do Ceará (25%) e 8 empates (40%).

Foi no Barradão, inclusive, que o rubro-negro derrotou o rival pela última vez: no dia 20 de maio de 2018, com um 2x1 pela 6ª rodada da Série A daquele ano. O jogo, aliás, fechou uma sequência de três vitórias seguidas da equipe sobre o Vovô. Nos dois encontros anteriores, ambos pela segunda divisão de 2015, o Leão ganhou por 2x1 fora de casa e por 1x0 em Salvador.

Desde então, um jejum se instalou. Pelo returno da Série A de 2018, foi o Ceará que se deu melhor, por 2x0, no Castelão. Em 2019, mais um encontro, pela Copa do Nordeste 2019, que terminou empatado em 1x1 no Barradão.

Em 2020, três triunfos do Vovô significaram duas eliminações do Vitória: 1x0 nas quartas de final do Nordestão; e 1x0 e 4x3, na terceira fase da Copa do Brasil.

No regional

Em um recorte apenas da Copa do Nordeste, o empate impera com folga: nove dos 15 jogos realizados (60%) terminaram com um resultado igualado. Nos outros seis encontros, três triunfos para o Vitória e três para o Ceará.

Como mandante, o Vovô venceu duas vezes (29%), perdeu uma (14%) e empatou outras quatro (57%), nas sete partidas. Já o Leão foi anfitrião em oito duelos, ganhando dois (25%), perdendo um (12%) e empatando cinco (62%).