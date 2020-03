Ranking: os times brasileiros que mais disputaram a Libertadores

A fase de grupos da Copa Libertadores da América - torneio mais cobiçado do continente -, começou na terça-feira (3). Santos, Internacional, Grêmio e Athletico-PR venceram seus confrontos e a rodada brasileira ainda terá as estreias de Palmeiras, Flamengo e São Paulo. Os dois últimos campeões brasileiros estreiam nesta quarta (4) enquanto o São Paulo joga na quinta (5).

Com as participações deste ano, o trio formado por Grêmio, Palmeiras e São Paulo chegou a 20 participações cada um no torneio continental, ampliando o recorde como os times do Brasil que mais participaram da Libertadores.

No geral, quem lidera esse ranking são os rivais uruguaios Nacional e Peñarol, presentes em 48 edições do campeonato que está sendo disputado pela 60ª vez.

No Brasil, o top-5 de participações é completado por Cruzeiro (17) e Flamengo, atual campeão que chega a 16 nesta temporada.

Bahia, Sport e Náutico são os únicos nordestinos que já disputaram o torneio. O tricolor lidera na região com três aparições (1960, 1964 e 1989), seguido pelo Sport, que disputou em 1988 e 2009, e do Naútico, com participação única em 1968.

Campeões

Dois dos clubes que mais participaram do torneio representando o Brasil também são os mais vitoriosos do país na competição: São Paulo e Grêmio são tricampeões da América do Sul. O tricolor paulista venceu em 1992, 1993 e 2005 e se tornou o primeiro time nacional a conseguir o feito. Já o gaúcho levantou o troféu em 1983, 1995 e 2017. O outro tricampeão é o Santos, vencedor em 1962, 1963 e 2011.

Os demais brasileiros campeões são Internacional, Cruzeiro, Flamengo (2 títulos cada), Palmeiras, Corinthians e Atlético-MG, que conquistaram o título por uma vez.

Quatro dos cinco maiores campeões da Libertadores são argentinos. O Independiente é o recordista com sete troféus e é seguido por Boca Juniors (6), Peñarol (5), River Plate e Estudiantes (4). Independiente e Estudiantes são os únicos que conseguiram emendar um tricampeonato em sequência. "Rey de Copas", o Independiente ainda conquistou o tetracampeonato: de 1972 a 1975.

Ranking das participações de brasileiros (inclui 2020):

20 Grêmio, Palmeiras e São Paulo

17 Cruzeiro

16 Flamengo

15 Corinthians e Santos

13 Internacional

10 Atlético Mineiro

9 Vasco

7 Athletico Paranaense

6 Fluminense

5 Botafogo

3 Bahia, Guarani e São Caetano

2 Chapecoense, Coritiba e Sport

1 Bangu, Criciúma, Goiás, Juventude, Náutico, Paraná, Paulista, Paysandu e Santo André