Raul Gil lamenta morte de Yasmim Gabrielle: 'Menina maravilhosa'

(Foto: Reprodução)

O apresentador Raul Gil lamentou a morte de Yasmim Gabrielle, 17 anos, que foi sua assistente mirim no SBT há alguns anos. A adolescente sofria de depressão e a causa da morte não foi divulgada, mas há suspeita de suicídio. O filho do apresentador, Raul Gil Junior, foi quem confirmou a morte de Yasmim, no final de semana.

"Eu gostava muito dela, fazia parte do programa. Uma menina maravilhosa, talentosa e educada. Era um doce, tanto que eu fiquei muito chateado. Fiquei triste. (Ontem) caiu à ficha, fui dormir pensando nela, acordei pensando nela", disse ele ao Uol.

Veja os melhores momentos de Yasmim Gabrielle no Programa Raul Gil

"Eu fico me perguntando: 'Jesus Cristo, porque ela não veio falar comigo?' Não sou pastor, não sou nada, mas se ela tivesse conversado comigo, ela não teria chegado a esse ponto. Hoje na televisão, me perguntaram 'por que ela suicidou-se?' Não sei", continua. "Ela só tinha a tia", acrescenta, lembrando que a menina perdeu a mãe e o irmão.

Raul manda um recado aos familiares de Yasmim. "A mensagem que eu posso deixar para a família é que eles devem ter orgulho da pessoa que ela foi, do talento que ela tinha, dos momentos felizes que viveu. Eles têm que guardar essa imagem. Eu, Raul Gil, por exemplo, vou ficar com essa imagem bonita dela: dançando, cantando e sorrindo."

O apresentador não foi ao velório da adolescente, ontem, passando o dia em gravações no SBT. Um dos irmãos de Yasmim, Gabriel, usou o Facebook para se despedir da irmã. "Nossa música. Nossa dança. Nossa risada. E minha princesa. Nunca vou esquecer desse momento nosso".

Morte

Segundo amigos e familiares dela, a jovem sofria de depressão. Na legenda da postagem, Júnior enfatizou o quão a depressão está afetando milhares de jovens e crianças. “Infelizmente nesta manhã perdemos nossa Yasmin Gabrielle. Depressão é uma doença que está acabando com nossas crianças. Que Jesus à receba com amor e que ela encontre paz. Muito triste“, escreveu.

Nos comentários, artistas e internautas lamentaram a morte da adolescente. “Meu Deus, quanta tristeza”, escreveu o ator Matheus Ueta. “Meu Deus, essa menina era cheia de luz e alegria … não dá pra acreditar”, escreveu a cantora e apresentadora Mary Silvestre.

(Foto: Reprodução/Instagram)

Yasmim Gabrielle ficou conhecida na televisão por fazer parte de quadros infantis que eram veiculados na atração exibida no SBT anos atrás. Além do seu forte carisma, a jovem realizava performances musicais no programa ao longo da sua infância. Sua última apresentação no programa Raul Gil foi em 2017, quando falou sobre a morte da mãe, de câncer, em 2012.