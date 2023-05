Ray Stevenson, ator de Thor e da série Roma, morre aos 58 anos

Ray Stevenson, ator britânico de Thor e Roma, morreu neste domingo (21), aos 58 anos. A informação foi confirmada por seu representante Nicki Fioravante, ao The Hollywood Reporter.

Segundo a publicação, o jornal italiano La Repubblica informou que ele estava hospitalizado na ilha de Ísquia, na Itália. Ele estava no local para a produção do filme Cassino on Ischia, dirigido por Frank Ciota. Não há informações sobre a causa da morte.

Stevenson ficou conhecido pelo público dos Estados Unidos como o personagem de moral questionável Titus Pullo, soldado da série Roma, da HBO. Ele também participou de O Justiceiro: Em zona de guerra, como Frank Castle, e depois como Volstagg, em Thor.

Ele também interpretou Scott Buxton, o governador e vilão de RRR - Revolta, Rebelião, Revolução, filme indiano que conquistou um Oscar este ano, por canção original.